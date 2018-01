Se billedserie Finnur Justinussen leverede både et mål og et godt spillemæssigt indtryk, da han for første gang optrådte i en Næstved-trøje. Her header han en 2-1-scoring i nettet. Det var nok til en sejr over Brønshøj. Foto: Simon Ydesen

Ny Næstved-angriber blev matchvinder

27. januar 2018 Af Simon Ydesen

Næstved har ledt med lys og lygte efter den ideelle centerforward i lang tid. Navne som Ryan Finley og Hakeem Araba bringer nervøse trækninger frem hos klubbens sportschef Jesper Frisenholm, men nu ser det langt om længe ud til, at man har fundet sig en angriber, der kan indfri de forskellige spillemæssige krav.

Finnur Justinussen ligner ved første øjekast en markant mere komplet angriber, end sine forgængere har gjort.

Da Næstved besejrede Brønshøj 2-1 i en testkamp var den færøske angriber meget naturligt under lup. Med blot en enkelt træning i Næstved under bæltet var det mest af alt på ren fodboldinstinkt og spilforståelse og ikke ud fra faste aftaler, at Finnur Justinussen skulle gennemføre kampen, og der så ubetinget opløftende ud.

Den nye Næstved-angriber brændte et par chancer inden pausen, men han var langt fra ene om at gøre sig i den disciplin. Der var nemlig mange store Næstved-chancer, og største chance gik til Kristoffer Munksgaard, der på uforklarlig vis sparkede over mål i helt fri situation.

Generelt så Næstved-spillet lovende ud. Særligt i første halvleg var der flere gode kombinationer med Souheib Dhaflaoui i centrum. Finnur Justinussen indgik flere gange meget konstruktivt i disse kombinationer, og samtidig var han stort set altid placeret i feltet, når der blev leveret et indlæg. Næstveds indlæg savnede dog generelt noget kvalitet.

Stik mod spil og chancer lykkedes det Oscar Buch at bringe Brønshøj i front på en omstilling efter den halve time.

Næstved gik til pause bagud men med en viden om, at man havde produceret chancer på samlebånd.

I pausen blev der skiftet flere spillere på Næstved-holdet, og det betød blandt andet et goddag til Mathias Andersen, der stod for Næstveds 1-1-scoring. Han viste igen, at han kan blive et spændende bekendtskab for Næstveds offensiv, og Finnur Justinussen kom også på tavlen, da han headede bolden ind til 2-1 med et kvarter tilbage.

Matchvinderen var tydeligt lettet og glad for sin første scoring i Næstved-trøjen.

- Det var vigtigt for mig at få scoret et mål. Særligt fordi jeg brændte tre gode chancer i første halvleg, hvor jeg i hvert fald skulle have scoret en gang, siger Finnur Justinussen, der har fået et godt indtryk af sine nye fodboldrammer.

- Det har været et meget positivt første indtryk af både holdkammerater og selve klubben. Jeg er sikker på, at det nok skal blive meget bedre, når jeg får trænet noget mere med holdet, men jeg fik heldigvis også vist lidt af det, som jeg står for i denne kamp, siger Finnur Justinussen.

I Næsted-målet var der en halvleg til både Christoffer Petersen og Jacob Pryts, og særligt i anden halvleg måtte Pryts finde storspillet frem, da han havde et par meget imponerende indgreb, der også var med til at sikre sejren.