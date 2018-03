Se billedserie Dianalund/Terløse måtte se sig slået 32-24 af SUS Nyborg, der spiller i 2. division, men kvalrækkeholdet gav sig ikke uden kamp. Foto: Simon Ydesen

Nu gælder det oprykningskamp efter pokalexit

Sport SJ - 06. marts 2018 kl. 22:03 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dianalund/Tersløses kvalrække-hold bed flot fra sig, da man havde besøg af 2. divisionsholdet SUS Nyborg i pokalturneringen. Det endte med det forventede nederlag på 24-32, men DTH fik vist, at holdet stadig besidder divisionsniveau.

I den daglige turnering er Dianalund/Tersløse godt på vej tilbage mod 3. division, hvor man endnu har til gode at tabe en kamp 19 kampe inde i sæsonen.

Faktisk kan holdet sikre sig oprykning torsdag aften, når Køges andethold gæster Holberghallen.

Tirsdag aften gjaldt det dog en anderledes svær opgave, da 2. divisionsholdet SUS Nyborg lagde vejen forbi til en pokalkamp, hvor hjemmeholdet kun kunne overraske positivt.

Med en enorm gejst fik DTH en god indledning på opgøret og kom foran 1-0, der viste sig at blive holdets eneste føring i kampen. Det betød dog ikke, at kvalrækkeholdet blev kanonføde for det to rækker højere rangeret Nyborg-hold. Tværtimod.

Hjemmeholdets gejst tog nemlig ikke skade af at komme bagud, og Dianalund/Tersløse formåede at score fire mål i træk, da man gik fra at være bagud 2-7 til at være med igen ved 6-7.

Resten af første halvleg var en relativt lige forestilling, hvor SUS Nyborg blev budt flot modstand. Gæsterne var foran 14-10 ved sidebyttet, og dermed var der stadig en lille tro på et pokalmirakel.

Den tendens fortsatte i den første halvdel af anden halvleg. Der var hele tiden en fornemmelse af, at SUS Nyborg lige havde et gear mere, hvis det blev nødvendigt for 2. divisionsholdet at skrue lidt på tempoet. Det blev det aldrig, for Dianalund/Tersløse selvdestruerede på det nærmeste med et kvarter tilbage, da man i løbet af en enkelt sekvens ragede tre udvisninger til sig, og dermed forsvandt den sidste rest af nerve i en ellers underholdende kamp.

Det endte med en fynsk sejr på 32-24, men det var ikke som sådan pokalkampen, der fyldte i hovedet hos en tydeligt feberramt træner Lars Nedergaard, der med møge og besvær havde fået slæbt sig selv ind på trænerbænken til tirsdagens pokalkamp.

- Jeg må ærligt erkende, at tankerne var henne på torsdagens kamp mod Køge, hvor vi kan sikre os oprykning. Det kunne jeg også se på spillernes præstationer. Vi ramte ikke vores top-niveau i dag, og det er helt naturligt med tanke på torsdagens kamp, siger Lars Nedergaard.