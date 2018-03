Næstved spiller på kunsten

Premieren i 2. divisions oprykningsspil mod Avarta er reddet for Næstved Boldklub. Stadion er godt nok ikke spilbar, men klubben har besluttet at spille fodboldkampen på den nye kunstgræsbane på Rolighedsvej.

Sydsjællænderne ville ellers gerne have spillet i Storhallen med tag over hovedet og mulighed for at tage entré, men det ville Avarta ikke være med til, da banen lige mangler et par meter i bredden og længden i forhold til Dansk Boldspil-Unions krav.