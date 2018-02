Se billedserie Souheib Dhaflaoui på vej forbi Roskilde keeper Frederik Schram. Kort efter bragte Næstved-spilleren sit hold foran 1-0, og i anden halvleg øgede han til 2-0. Foto: Claus Rasmussen

Næstved slog Roskilde 3-1

Sport SJ - 10. februar 2018 kl. 16:55 Af Claus Rasmussen

Næstveds 2. divisionshold var mindre end ét minut om at producere den første chance i lørdagens træningskamp mod Roskilde fra 1. division, men selv om den næsten vinter-olympiske temperatur i Harboe Storhallen indbød til koldblodighed, sparkede Daniel Norouzi i sidenettet fra en spids vinkel.

Så var der straks mere præsition i afslutningen, da Souheib Dhaflaoui bragte Næstved foran 1-0 efter 35 minutters spil, og det var også ham, der gjorde det til 2-0 10 minutter efter pausen.

Det lykkedes Mikkel Thygesen at reducere til 2-1 godt midtvejs i anden halvleg, og gæsterne pressede også hårdt på for en udligning. Den kom dog aldrig, og kort før slutfløjtet kunne indskiftede Tarik Mourhrib i stedet gøre det til 3-1 på et kontraangreb.

- Jeg så en god kamp, hvor vi leverede en fin præstation. Og vi er, hvor vi gerne vil være, konstaterede Næstveds træner Michael Hemmingsen efter slutfløjtet.

- Så det tegner positivt. Der er stadig meget at arbejde med, men der er en god forståelse mellem spillerne, alle træner godt og leverer, når de kommer på banen, siger han.

Om halvanden uge rejser truppen på træningslejr i Tyrkiet, og så bliver der mulighed for at nørde igennem og få en masse detaljer på plads i et noget mildere klima end i storhallen på Nygårdsvej.

- En træningslejr er god til at finpudse tingene, og der er jo også nogle nye ansigter i truppen, så det er godt at kunne være intenst sammen i noget tid, siger Michael Hemmingsen og lyder helt optimistisk i sin vurdering af tingenes tilstand her fem uger før forårspremieren i oprykningsspillet mod Avarta.

- Jeg er ikke bekymret i hvert fald, siger Michael Hemmingsen.