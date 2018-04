Næstved slog Herlufsholm i premieren

- Karsten spillede måske ikke sin bedste kamp, men han er der bare, sagde Næstved-træner Kim Jakobsen, der glædede sig over, at det blev kampens eneste scoring.

- Det er tungt. Ønskescenariet havde været at møde et tophold, som havde været en »gratis« kamp for os. Vi er stadig nye for hinanden og skal prøve nogle ting af, og så taber vi en tæt kamp, sagde Lars Jakobsen.

Det blev også undervejs til nogle gevaldige chancer til gæsterne. Især Gustav Mansø må have ligget søvnløs natten til lørdag over sin giga-afbrænder i 2. halvleg.

- Der er masser af situationer, hvor bolden hopper og danser. Men jeg synes, vi er bedst i 2. halvleg. Resultatet er tungt for os, men spillemæssigt var det positivt. Det tager tid at vænne sig til nye ting, og at vi skal have bolden meget. Det er den måde, jeg godt kan lide at spille fodbold, konstaterede Lars Jakobsen efter 0-1-nederlaget