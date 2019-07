Se billedserie Manugs Jørgensen, der her ses i duel med den tidligere Næstved-angriber Stefan Nygaard, har gjort det fremragende i de træningskampe, hvor han har fået spilletid. Defor får han nu en kontrakt i Næstved. Foto: Simon Ydesen

Næstved skriver med to lokale talenter

Sport SJ - 23. juli 2019 kl. 11:29 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved har hen over sommeren haft besøg fra alle fire verdenshjørner, men nu har klubben fundet plads til et par talenter fra egne rækker. De får kontrakter og en fast plads i førsteholdstruppen.

17-årige Magnus Jørgensen imponerede stort i de par indhop han fik tidligere på sommeren mod FC Roskilde og Hvidovre. Det sammenholdt med en god stabil indsats i den daglige træning har nu fået Næstved Boldklub til at belønne den unge forsvarsspiller med en kontrakt, der binder ham til klubben.

Det samme er tilfældet for ligeledes 17-årige William Lénart, der gør sig som venstreback. Begge spillere har fra barnsben spillet i Næstved Boldklub. William Lénart var lige et smut i HB Køge, da han var yngre, men han vendte hurtigt snuden hjem til Næstved, hvor han siden har været inde i en god udvikling.

Netop for at sikre sig imod andre klubbers interesse har det været vigtigt for Næstveds sportslige administrator Peter Dinesen at få papir på de to talenter.

- Vi har tidligere oplevet spillere, der er smuttet til andre klubber, uden vi som klub kunne gøre noget. Vi vil holde fast på vores største talenter, og den eneste måde at gøre det på, er at vi giver dem kontrakter. Isoleret set ser jeg de her to kontrakter som et skridt op for Næstved som klub, siger Peter Dinesen.

Samtidig med de to kontrakter er det også blevet besluttet, at Magnus Jørgensen og William Lenart rykkes fast op i førsteholdstruppen. Hvor meget spilletid det så bliver til i divisions-sammenhæng må tiden vise, men Peter Dinesen er optimistisk i forhold til begge talenters mulighed for at byde sig til.

- Særligt Magnus Jørgensen har vist, at han er klar til at få nogle indhop, så jeg kan forestille mig, at han nok skal få sine minutter. For begge spilleres vedkommende gør det sig gældende, at de skal være med i kamptruppen for førsteholdet, og så skal de spille med på serie 1-holdet om mandagen i det omfang, som det bliver nødvendigt. Det kan også blive aktuelt for dem at spille U19, men som udgangspunkt hedder det divisionsfodbold, siger Peter Dinesen.

Peter Dinesen understreger, at kontrakterne til de to talenter er et klart skridt mod at skabe en fast fødekæde fra egen talentafdeling til førsteholdet.

- Vi vil satse på egne spillere, og hvis de skal gå hele vejen, skal de også have chancen for at træne med. Det er den eneste måde, de kan udvikle sig på, og det har vi nu skabt en mulighed for, og Magnus og William er forhåbentlig kun de første to af mange, der kan tage den her vej, siger Peter Dinesen.