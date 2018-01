Næstved skriver med offensivt talent

Mathias Andersen kan nu kalde sig for Næstved-spiller. Han overbeviste blandt andet via en god præstation mod FCK i sidste uge.

Sport SJ - 22. januar 2018 kl. 20:48 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har vist sig godt frem i den forgangne uges prøvetræning hos Næstved. Faktisk så godt at Næstved nu belønner 21-årige Mathias Andersen med en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2019.

Den teknisk stærke offensivspiller viste lovende takter i sidste uges testkamp mod FC Københavns U19-hold, og det lagt sammen med et godt indtryk fra træning og sidst men ikke mindst et godt forhåndskendskab til Mathias Andersen hos sportschef Jesper Frisenholm gør, at Næstved var hurtig til at tilbyde Mathias Andersen en aftale, som er underskrevet til begge parter store tilfredshed.

- Jeg er rigtig glad for at få chancen for at spille her i Næstved. Klubben har nogle ambitioner, der passer godt med mine egne, og jeg har fået et rigtig godt indtryk af forholdene og holdet i den seneste uge, så jeg er glad for, at jeg nu er på kontrakt her, siger Mathias Andersen.

Også sportschef Jesper Frisenholm er meget tilfreds.

- Det har virkelig set lovende ud med Mathias her i den forgangne uge, og det er en spiller, som jeg allerede i sommerpausen var interesseret i. På daværende tidspunkt var HIK ikke indstillet på at slippe ham, men nu er muligheden opstået, og det er lidt en klassisk case for os. Det er en spiller med et kæmpe uforløst potentiale, som vi håber på at kunne forløse her i klubben, siger Jesper Frisenholm.

Mens det er blevet til en aftale med Mathias Andersen, så har Luka Dumic, der også var på prøve i sidste uge ikke fået tilbudt en kontrakt.

- Vi synes lige, der manglede lidt hos Luka, for han ville passe til den profil, vi søger. Han ville være en udviklingsspiller, og det har vi ikke helt plads til på lige netop positionen som spidsangriber. Så vi arbejder videre for at finde en løsning der, og vi har en del bolde i luften, siger Jesper Frisenholm.