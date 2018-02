Peter Therkildsen er nu officielt Næstved-spiller. Foto: Simon Ydesen

Næstved skriver med forsvarstalent

Sport SJ - 13. februar 2018 kl. 22:57 Af Simon Ydesen

Mens Næstved-truppen knokler på for at blive klar til forårets oprykningsspil i 2. division, har sportschef Jesper Frisenholm haft travlt med at få de sidste detaljer i spillertruppen på plads.

Det har udmøntet sig i den ventede kontrakt til 19-årige Peter Therkildsen, der har trænet med hos Næstved siden december.

Det var dog ikke 100 procent sikkert, at det tidligere HB Køge-talent ville vælge Næstved som næste destination. Der var nemlig også mulighed for et amerikansk college-eventyr.

- Jeg har brugt opstarten her til at finde ud af, om det hele passede sammen, og jeg kan se, at jeg passer godt ind i Næstved. Jeg har fået meget positive tilbagemeldinger fra Michael Hemmingsen og Jesper Frisenholm, så i den sidste ende var det en let beslutning. Særligt da de kom og tilbød mig en kontrakt, siger Peter Therkildsen.

Den nye Næstved-spiller har en ambition om at byde sig til i midterforsvaret, hvor han skal prøve at tilkæmpe sig noget spilletid i skarp konkurrence med Søren Jensen, Jesper Christiansen, Nikolaj Hansen og Muhittin Kücük.

Oprindeligt var han midtbanespiller, men efteråret blev brugt på at lære at spille midterforsvarer i HB Køge. Den udvikling skal Peter Therkildsen nu fortsætte i Næstved.

- Jeg vil også gerne byde mig til på midtbanen, men jeg kan godt se på trupsammensætningen, at det er i midterforsvaret, at jeg kan gøre mig gældende. Her kan jeg bidrage med noget ro på bolden, og så har jeg en stor aggressivitet i mit forsvarsspil, men jeg skal stadig arbejde på de defensive indgreb, siger Peter Therkildsen, der er glad for, at fodboldfremtiden er på plads.

- Det er dejligt, at jeg har fået en afklaring. Nu handler det om, jeg skal arbejde på få nogle indhop og gerne nogle kampe fra start, siger Peter Therkildsen.