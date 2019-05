Næstved skal ikke spille playoff

Der blev kigget ligeså meget på mobilerne, som der blev kigget på banen i de sidste minutter af kampen mellem Næstved og Thisted. De grønne så længe ud til at vinde1-0 over Thisted på et tidligt mål fra Christoffer Boateng, men i andet tillægsminut stod det klart, at Næstved skulle op at score et ekstra mål. Sagen var den, at Lyngby havde bragt sig foran 2-1 ude mod FC Helsingør, og dermed skulle Næstved bruge et ekstra mål for at sikre sig tredjepladsen. Der skete imidlertid det, at Thisted i stedet gik op og udlignede mod kampens slutning, og så fes den ventede fest ud på under et minut. Dermed er Næstveds sæson forbi, mens Lyngby skal spille mod Vendsyssel om oprykning til superligaen.