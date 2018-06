Se billedserie Harun Keser skal ikke med op i 1. division. Den alsidige Næstved-mand får ikke tilbudt en kontraktforlængelse i bardomsklubben. Foto: John Ringstrøm Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Næstved siger farvel til kvartet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved siger farvel til kvartet

Sport SJ - 06. juni 2018 kl. 01:13 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstveds kommende 1. divisionstrup siger farvel til fire mand efter lørdagens afsluttende kamp mod Marienlyst. Der er alle tale om spillere, der ikke får tilbudt nye aftaler.

I forbindelse med en ned eller i dette tilfælde oprykning vil der altid være belæg for ret store udskiftninger i en spillertrup, og for Næstveds vedkommende bliver denne sommer ingen undtagelse. I kølvandet på oprykningen til landets næstbedste række har sportsdirektør Jesper Frisenholm haft fire spillere til samtale, som alle har fået den besked, at de ikke bliver tilbudt nye aftaler i den kommende sæson.

Helt som forventet - både af ham selv og omgivelserne - er Patrick Hansen fortid i Næstved, når hans nuværende kontrakt udløber efter sæsonen. Han har tidligere fortalt til Sjællandske, at han ikke forventede at fortsætte i klubben efter denne sæson. Det ser derfor ud til, at Herfølges serie 1-hold kan se frem til en betydelig forstærkning i næste sæson. Det er nemlig her Patrick Hansen regner med at slå sine folder. Dermed siger en af de længst tjenende Næstved-krigere farvel efter seks års tjeneste i den grønne trøje.

Det samme er tilfældet for Harun Keser, der også har fået den triste besked, at han skal kigge sig om efter en ny klub efter denne sæson. Her er der tale om en spiller, der har fået hele sin fodboldopdragelse hos de grønne, så det er en ægte klubmand, der nu takker af.

Det samme gør sig gældende for Muhittin Kücük. Han kom til Næstved fra Herlufsholm som U17-spiller, og har siden udviklet sig til at blive backup i forsvaret.

Den sidste spiller, som Næstved siger farvel til er måske også den mest overraskende blandt de fire navne.

Andreas Baes har fået at vide, at han ikke har nogen fremtid i Næstved.

Sportsdirektør Jesper Frisenholm begrunder de fire farveller med, at Næstved har en klar ambition om at styrke truppen frem mod den kommende sæson, og hvis det skal være realistisk, så skal man først tynde ud i den nuværende trup.

- Vi har en ambition om at hente fire-fem nye spillere, og det skal være spillere, der kan være aktuelle til en startopstilling. Det er også på den baggrund, at vi nu siger farvel til disse fire mand, fordi vi vurderer, at vejen til spilletid bliver for lang for dem, og vi har ikke råd til at have kontraktspillere, der primært kommer til at spille på andetholdet, siger Jesper Frisenholm.