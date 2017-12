Se billedserie Kristoffer Munksgaard er helt sikkert en af de Næstved-spillere, der vil gøre sig godt som indefodboldspiller. Han har tidligere deltaget ved stævnerne i Brøndby for både Brøndby og HB Køge. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Næstved med i fint selskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved med i fint selskab

Sport SJ - 08. december 2017 kl. 14:20 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For det fodboldhungrende folk er der godt nyt, da Næstved er blevet inviteret med i særdeles fint selskab, når de grønne den 12. januar skal deltage i KMD Cup, der er et nyt koncept, der ser dagens lys for første gang kort inde i det nye år.

Brøndby, AaB AGF og OB er gået sammen om at afvikle KMD Cup over de næste fire år med skiftende spillesteder. Første udgave afvikles i Brøndby Hallen, hvor det bringer mindelser om de mange indendørsstævner, der har været afviklet i tidens løb.

Til den første udgave af KMD Cup er Næstved og Frem fra 2. division inviteret med for at fuldende feltet på seks deltagende hold.

Det var en relativt let beslutning for Næstveds cheftræner Michael Hemmingsen, da han blev forelagt tilbuddet om at deltage.

- Det er en rigtig god mulighed for at promovere klubben på en lidt større scene end normalt. Naturligvis skal vi benytte os sådan et tilbud, siger Michael Hemmingsen til Sjællandske.

Det er endnu uvist hvilke Næstved-spillere, der skal med til Brøndby, men formatet levner næppe mulighed for, at det bliver hele truppen, der skal deltage.

- De spillere, der skal være med, skal godt nok møde ind et par dage før, for vi har første træning den 15. januar, men omvendt tror jeg, at det er ret attraktivt for spillerne at få lov til at være med, så jeg forventer, at det bliver et stærkt hold, vi kan sende til Brøndby, siger Michael Hemmingsen.

Selve formatet til KMD Cup minder om det nye 'Star Sixes'-format, som hurtigt er blevet vældig populært grundet tempoet i spillet. Til KMD Cup vil hvert hold have fire markspillere og en målmand på banen, og selve banen er på størrelse med en håndboldbane, men man spiller med syvmandsmål, og der skal afsluttes indenfor 30 sekunder. Kampene varer 10 minutter hver, og der er flyvende udskiftninger, så der bliver knald på.

Dermed er det ikke samme koncept, som det tidligere har været, hvor man har spillet på en bane, der svarer nogenlunde til en ishockeybane.

Michael Hemmingsen var som OB-spiller selv med til turneringen flere gange, og nu ser han frem til at prøve kræfter med det nye koncept som træner.

- Det er altid spændende at se sådan en turnering, for der er helt sikkert spillertyper, der kommer mere til sin ret her. De teknisk stærke spillere står rigtig godt rustet til sådan en udfordring, siger Michael Hemmingsen. Flere af de nuværende Næstved-spillere har også tidligere været med til at spille indefodbold i Brøndby Hallen. Det drejer sig om spillere som Kristoffer Munksgaard og Daniel Norouzi. Sidstnævnte har været med til at vinde sammen med Vejle.

Turneringen vil blive sendt på TV3 Sport.