Viktor Anker har gjort det fremragende for Næstved i efterårets kampe, men nu må sportschef Jesper Frisenholm på jagt efter en ny keeper. Foto: Simon Ydesen

Næstved må på keeperjagt

Sport SJ - 27. november 2017 kl. 23:11 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sportschef Jesper Frisenholm havde håbet på, at han kunne få en relativ rolig juletid, men nu skal han i hvert fald i arbejdstøjet for at finde en ny keeper. Det står nemlig fast, efter Brøndby har meddelt Næstved, at det ikke bliver muligt at forlænge den lejeaftale med Viktor Anker, der slutter ved årsskiftet.

- Vi ville meget gerne have beholdt Viktor Anker i foråret, for han har gjort det rigtig godt for os her i efterårssæsonen. Desværre har Brøndby fortalt os, at vi ikke får mulighed for at leje Viktor for en halvsæson yderligere, og det gør jo bare, at vi må se på, hvad vi så skal gøre, siger Jesper Frisenholm, der ikke lægger skjul på, at han mere end noget andet havde håbet på at forlænge samarbejdet med Viktor Anker.

- Det var vores førsteprioritet, men nu arbejder vi ud fra, at vi skal have en ny keeper ind, for vi skal have en keeper mere i truppen. Med Viktors afgang har vi kun Christoffer Petersen i truppen, og så har vi Jeppe Jørgensen, der er meget talentfuld, men han er kun U17-spiller, så det er nødvendigt med en målmand mere, siger Jesper Frisenholm.

Han har ikke i skrivende stund lagt sig fast på nogen bestemt profil, men det må meget gerne være en keeper, der i statur minder meget om store stærke Viktor Anker.

- Da vi sidst skulle spille mod de jyske hold, kan jeg huske, at vi var udfordret på defensive dødbolde, selvom vi havde mange store folk, så det må meget gerne være en keeper, der kan gå ud og fylde noget på defensive dødbolde. Christoffer Petersen er også god i den del af spillet, så jeg siger ikke, at han er udelukket fra at blive førstevalg. Vi må se, hvad markedet byder på, siger Jesper Frisenholm.