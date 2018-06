Mads Nordam er klar til at tørne ud for Næstved. Han har skrevet under på en kontrakt, der gælder for de to næste sæsoner. Foto: Simon Ydesen

Næstved henter forsvarsspiller hjem

- Det var en let beslutning for mig at sige ja til Næstved. Jeg skulle lige være sikker på, at hele pakken var rigtig for mig, og det var den, så jeg er meget glad for at kunne vende hjem til Næstved, siger Mads Nordam, der er udset til at spille i midterforsvaret, hvor han givet vil blive makker med Jesper Christiansen.