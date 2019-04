Michael Hemmingsen og Næstved har forlænget den kontrakt, der stod til udløb efter denne sæson. Foto: Simon Ydesen

Næstved forlænger med succestræner

Sport - 28. april 2019
Af Simon Ydesen

Næstved Boldklub og Michael Hemmingsen har forlænget samarbejdet. Den oprindelige aftale stod til udløb til sommer, men nu har parterne fået papir på hinanden for de kommende to sæsoner. Det vækker glæde hos hovedpersonen.

- Jeg har været så heldig at få lov til at blive her. Jeg er rigtig glad for at være her. Næstved er et godt sted at være, og jeg synes, vi er nået rigtig langt med holdet, siger Michael Hemmingsen, der om nogen har været hovedarkitekten bag at forvandle Næstved fra et 2. divisionshold til et stabilt 1. divisionshold, der ud fra økonomiske forudsætninger har overpræsteret noget så eftertrykkeligt i den igangværende sæson.

Netop de flotte resultater har med garanti gjort Michael Hemmingsens navn aktuelt i andre klubber, men her har Næstveds succestræner haft en klar førsteprioritet i forhold til fremtiden.

- Det har ikke været på tale at kigge andre steder hen, lyder det fra Næstved-træneren.

Ambitionen er meget naturligt at fortsætte den positive udvikling, som Næstved har været igennem i de to år, som Michael Hemmingsen har været i klubben.

- Jeg ser nogle muligheder for, at vi kan udvikle os yderligere. Vi er i en transformation med de nye ejere, og de har nogle ønsker. Der er mange ting, der skal tages fat på. Der er blandt andet en spillerkabale, så der er mange ting, vi skal arbejde på at optimere og forbedre, siger Michael Hemmingsen.

Fynboen er klar over, at man med de nye ejeres indtog også potentielt står overfor nye krav og ambitioner, men det tager han i stiv arm.

- Vi må lytte til de nye ejeres ønsker, og så må vi se, hvor de vil hen og prøve at indfri de ambitioner.

Direktør Jacob »Gaxe« Gregersen havde søndag grund til at juble over kontraktforlængelsen. Den giver noget ro for Næstved-direktøren.

- Det er meget naturligt, at vi forlænger med Michael. Han har virkelig gjort det godt her i Næstved, siden han kom til klubben. Vi står overfor en masse spændende udfordringer, og vi føler, at han er den helt rette mand til at løse de udfordringer, så vi er meget glade for, at han også er med på den videre rejse, siger Jacob »Gaxe« Gregersen.