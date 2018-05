For første gang siden juni 2006, hvor Søllerød-Vedbæk blev slået 5-0 i sidste spillerunde, har Næstved nu igen prøvet at rykke op efter en kamp på hjemmebane. Måske derfor var glæden ekstra stor hos klubejer Peter Birk Pedersen og alle andre omkring Næstved Boldklub. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Næstved-ejer vil have unge med ild i øjnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved-ejer vil have unge med ild i øjnene

Sport SJ - 29. maj 2018 kl. 10:04 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der resterer stadig to runder af oprykningsspillet i fodboldens 2. division, men spændingen i toppen er forduftet.

Hvidovre og Næstved er allerede løbet med de to oprykningspladser, så nu handler det i stedet om at kigge frem mod næste sæsons 1. division.

Kunsten bliver at blive oppe.

Forrige gang lykkedes det sydsjællænderne at være i 1. division i to sæsoner, men denne gang skal det gerne være en lidt mere permanent opholdstilladelse, der skal stikkes ud til »de grønne«. Og det vil klubejer, Peter Birk Pedersen, gøre alt for.

- Vi går efter at lave et godt hold til 1. division. Vi kommer til at køre en lidt anden strategi, end vi gjorde sidste gang, hvor vi hentede etablerede spillere. Vi føler lidt, at vi allerede nu har basen i form af de »fire store«, som vi kalder dem, nemlig Kristoffer Munksgaard, Jesper Christiansen, Daniel Norouzi og Andreas Moos. Og så vil vi have nogle flere af de her unge spillere, som har ild i øjnene. Dem har vi været gode til at hente sidste sommer og i vinterpausen. Vi vil supplere truppen yderligere med nogle spillere, som vil give den gas, konstaterer Næstved-ejeren, som i samme åndedrag slår fast, at det skal ske med et positivt regnskab.

- Det er jo en mærkelig fornemmelse, for da vi rykkede ned sidste år, var målsætningen, at vi skulle rykke op første år. Og vi skulle gøre det med sorte tal på bunden, hvilket er en sindssyg, svær øvelse. Så det er meget, meget svært at stå her nu og at det er lykkedes. Det er næsten, så man får gåsehud over det. Det er min anden oprykningen (den første i 2015, red.), men den er vild, den her. Det er rigtig svært at rykke op i år ét, efter man er rykket ned. Og det viste efteråret også. At vi så kommer tilbage på skinner hér, er en fantastisk følelse, siger Peter Birk.

Klubejeren har ingen intentioner om at smide flere penge i »projektet«, end han allerede har gjort. Og han forudsér ikke lige en stor kapitalindsprøjtning fra en udefra kommende investor.

- Nej, det gør der ikke. Vi skal stadigvæk lave sport, for de penge vi har, og det mener vi også, at vi er i stand til. Vi kommer stadigvæk til at gå efter sorte tal på bundlinjen - ikke mange, men bare cirka et nul-resultat hvert år. Men vi mener godt, at det kan lade sig gøre. Nu er vi rykket op for anden gang i Næstved Boldklubs historie med nogenlunde sorte tal på bundlinjen. Jeg husker, før vi kom til, hvor det var med million-underskud hver gang. Det gør andre klubber også. Vi har allerede nu gjort noget, som ikke ret mange andre har i dette land, så hvorfor ikke også gå efter at lave en topplacering i 1. division med sorte tal på bunden, lyder det snusfornuftigt fra Peter Birk Pedersen.