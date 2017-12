NFH og Danmarks bedste playmaker Kristina »Mulle« Kristiansen skal spille tre meget interessante Champions League-kampe i Arena Næstved, og derfor har klubben nu valgt at lave et julegavetilbud til de mange fans, som kan komme billigt til tophåndbold. Foto: Thomas Olsen

NFH tilbyder årets julegave til håndboldfans

Sport SJ - 14. december 2017 kl. 15:33 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NFH har haft bragende succes, når det danske mesterhold har lagt vejen forbi Arena Næstved. Senest tre gange her i efteråret har det sydsjællandske håndboldpublikum fået mulighed for at opleve verdensklassehåndbold i baghaven, da NFH valgte at spille sine tre indledende Champions League-kampe i Arena Næstved.

Der er imidlertid mere i vente. NFH skal nemlig afvikle minimum yderligere tre hjemmekampe i verdens største klubturnering på sydsjællandsk grund, når Rostov Don, FC Midtjylland og Györ kommer en tur til Næstved.

NFH har oplevet stor interesse for de foregående kampe, men her op til jul har klubben alligevel valgt at kaste et oplagt julegavetilbud i hovedet på de mange fans, der for kun 199 kroner kan sikre sig adgang til alle tre kampe.

- Vi har oplevet en stor interesse for de foregående kampe, men vi har også erfaret, at der er størst rift om pladserne på langsiden, så nu laver vi et konkret tilbud for også at gøre det attraktivt at sidde bag målet, siger Søren Jakobsen, der forventer, at de billige billetter kommer til at gå som varmt brød.

- Vi mener naturligvis selv, at det er en oplagt julegave for rigtig mange håndboldfans, og vi har en ambition om at skabe en fantastisk ramme om de tre hjemmekampe. Det har tidligere vist sig afgørende i forbindelse med europæiske kampe og ikke mindst den afgørende DM-finale, siger Søren Jakobsen.

NFH har fire point med over i andet gruppespil fra de indledende kampe, hvor man var i pulje med Bucuresti, Krim og Gdynia. Det betyder, at NFH står med en realistisk mulighed for at kvalificere sig videre til kvartfinalen, hvilket vil være et gigantisk resultat for Sydhavsøernes sportslige flagskib.

- Vi skal i hvert fald have fire point for at kunne gå videre som et af de fire hold fra den her meget stærke gruppe. Umiddelbart vil jeg mene, at vi skal vinde hjemmekampen mod FC Midtjylland, og så må vi se, om vi kan finde to point mere, men det er en meget svær gruppe, og vi skal op mod Györ og Rostov Don, som sammen med Bucuresti er de tre største klubber lige nu i kvindehåndbold, siger Søren Jakobsen.

Hjemmekampene spilles således:

28. januar: Rostov Don

11. februar: FC Midtjylland

3. marts: Györ

Billetterne sættes til salg fredag klokken 10 på ticketmaster.