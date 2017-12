19-årige Mathias Høst tager dagligt turen fra hjemmet i Mogenstrup til København, hvor han er en del af FC Københavns U19-hold. Privatfoto

Mogenstrup-talent viser sig flot frem i FC København

Sport SJ - 26. december 2017 kl. 22:35 Af Simon Ydesen

Fødderne er solidt plantet i den sydsjællandske muld. Der er ingen grund til at blive stor i slaget, fordi man er på kontrakt i selveste FC København.

19-årige Mathias Høst fra Mogenstrup er på kontrakt i Danmarks største fodboldklub, men det er et faktum, som han ikke selv tillægger den helt store betydning. Fast spilletid på klubbens U19-ligahold og reserveligahold er noget, som blot motiverer til at arbejde hårdere.

- Indtil videre føler jeg ikke selv, at jeg har opnået ret meget i min fodboldkarriere. Jeg fokuserer først og fremmest på at arbejde med mine svagheder, så jeg kan blive bedre, siger Mathias Høst.

Den unge venstre back har i FC København fået mulighed for at spille et ekstra år som U19-spiller. Hver klub har ret til at lade to U20-spillere spille med på U19-holdet, og den mulighed nyder Mathias Høst godt af lige nu. Han har stort set spillet samtlige minutter og er startet på banen i alle ligakampe i det forgangne efterår, hvor han har vist sig godt frem på et stærkt FCK-hold.

Den nuværende udvikling og succes står i skarp kontrast til Mathias Høsts første tid i FC København, hvor han skulle vænne sig til et højere niveau, end det han var vant til fra Næstved.

Mathias Høst kunne sagtens have valgt at spille fodbold hjemme i Næstved, hvor han med sit nuværende niveau ganske givet ville være en del af de grønnes 2. divisionstrup, men han vil give sig selv de bedste betingelser for at blive den bedst mulige udgave af sig selv som fodboldspiller, og det indebærer, at vækkeuret ringer klokken 5.45 på en hverdag.

- Jeg kører selv ind til Næstved Station, hvor jeg hopper på et tog ind mod København, hvor jeg følger undervisningen på en idrætslinje på Niels Brock. Det åbner mulighed for to gange morgentræning hver uge, og jeg har fri klokken 15 alle dage, så jeg kan nå til træning i FCK klokken 15.45, hvorefter jeg tager toget hjem, siger Mathias Høst.

Det er en hverdag, som kræver en stor selvdisciplin i forhold til at få alle ender til at mødes, men Mathias Høst lader forstå, at han nyder at spille fodbold i FC København.

- Det er nordens største klub, som jeg får lov at repræsentere, så på den måde føler jeg mig ret privilegeret. Det er ikke nogen sovepude for mig, for jeg ved godt, at jeg hele tiden skal arbejde hårdt for blive bedre.

Du kan læse meget mere om Mathias Høst i onsdagens udgave af Sjællandske.