Matchbold til begge par - samtidig

Sport SJ - 19. november 2017 kl. 22:21 Af Claus Rasmussen

Det er ikke så tit, begge parter i en badmintonkamp har matchbold undervejs, og det hører virkelig til sjældenhederne, at de har det samtidig.

Publikum i Slagelse-hallen fik dog drama til allersidste bold i lørdagens 3. divisionskamp mod Roskilde.

Gæsterne var foran 7-5 og havde dermed sikret sig to point efter 12 af de 13 kampe. Så det var op til 3. herredouble at afgøre, hvor matchens tredje og sidste point skulle havne - og det havde Niclas Ravn og Mads Kristensen fra Slagelse svært ved at blive enige med Rasmus Jensen og Rendy Ismanto fra Roskilde om.

I tredje sæt fulgtes de to par ad til 21 point, hvor en badmintonkamp normalt slutter. Man skal dog vinde med to point - eller nå først til 30. Så kampen fortsatte til 22, 23, 24...

Og det var langt fra slut.

Selv om matchboldene svingede fra side til side, var der ingen af dem, der formåede at afgøre kampen, så ved 29-29 var der matchbold til begge par - samtidig.

Kort efter kunne Slagelses spillere og ledere lade jubelen slippe løs.

Det lykkedes nemlig Niclas Ravn og Mads Kristensen at udspille modstanderne i den afgørende duel og sikre vestsjællænderne det ene point, der betyder, at holdet stadig har en lille chance for at nå med i oprykningsspillet til 2. division.

- Stemningen til julefrokosten efter kampen havde nok hængt lidt, hvis vi havde fået nul point. Kampen var totalt afgørende, så det havde været noget møg, hvis vi havde tabt, siger Mads Kristensen, der dog havde godt styr på nerverne til sidst.

- Jeg var faktisk forberedt på, at jeg skulle serve igen. Jeg havde helt glemt, at man kun spiller til 30, siger han med et grin.