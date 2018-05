Masser af god jubilæumscross

Se billedserie Mathias Gryning var lige en tand for hurtig for forfølgerne, som her er Nikolaj Larsen nærmest. På autobanen, som først har 50 års jubilæum næste år, blev der kørt DM i Folkerace. Mere om det i onsdagens udgave af Sjællandske. Foto: John Ringstrøm

Sport SJ - 22. maj 2018

For præcis 50 år siden blev Nisseringen ved Nr. Tvede lidt udenfor Næstved for første gang åbnet for motocross-kørere.

I den anledning havde Næstved Motorklub slået sit traditionelle pinseløb sammen med jubilæet til glæde for et hav af tilskuere, der fik god race at se dagen lang.

Selv om det ikke gjaldt et mesterskab, blev varen leveret af de mange kørere, der kom fra alle ender af landet og i alle aldersklasser.

Se billedserien her, hvor Næstved Motorklubs egne kørere dominerede. Ikke overraskende var Mathias Gryning fra Slagelse hurtigst, mens Benjamin Strate fra Sakskøbing tog andenpladsen. Og på tredjepladsen var det Næstveds Nikolaj Larsen, der viste, at selv om man har stoppet karrieren efter at have været dansk mester i MX1 de sidste to år og svensk mester i fjor, kan det stadig lade sig gøre at køre hurtigt på de store maskiner.

I kulissen stod Næstved Motorklubs formand, Arne Lodal, og holdt styr på det meste. - 2. pinsedag i 1974 var her 12.000 mennesker og jeg fik vel det, man kan kalde mit internationale gennembrud. Man giver den lige 5-10 procent ekstra på hjemmebane og jeg blev nummer otte og ti i de to VM-heats. Samlet blev jeg nummer 12 ved VM det år, erindrer Arne Lodal, der sågar blev »bakket op« af Gasolin, der rockede sig igennem dagen dengang for 50 år siden.