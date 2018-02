Målet er en tredjeplads

Lige nu er det meget tæt i toppen af basketligaen, hvor Horsens IC dog ser ud til at have sat sig på grundspillets førsteplads.

- Hvis vi vinder vores resterende kampe i grundspillet, så har vi en chance for at blive nummer to, men realistisk set, så vil vi også være meget tilfredse med en tredjeplads. Det er så tæt, så et enkelt nederlag kan få stor betydning. Det er meget godt med den situation, for den gør bare, at vi forhåbentlig spiller nogle kampe, der minder meget om det kommende slutspil, hvad angår vigtighed og intensitet, siger Milan Skobalj.