Patrick Lynge (til højre) gjorde god fyldest i front hos Skælskør, da han blev matchvinder i 1-0-sejren over Herfølge. Foto: John Ringstrøm

Lynge fik oprejsning efter uheldig uge

Sport SJ - 13. april 2018 kl. 11:57 Af Simon Ydesen

Før torsdagens kamp mod Herfølge havde det været en jammerlig fodbolduge for Skælskør-træner John Lynge, der hører til de mere inkarnerede FC Barcelona-fans.

Først havde han set sine favoritter blive ekspederet ud af Champions League mod Roma, og dagen efter havde han set Real Madrid blive tilkendt et sent straffe mod Juventus og på den måde sikre avancement.

Alt det var dog lykkeligt glemt, da John Lynge kunne sætte tre meget overraskende point ind på kontoen efter en taktisk triumf mod et på papiret stærkt Herfølge-hold.

Herfølge stillede blandt andet op med den tidligere Næstved og FC Nordsjælland-anfører Henrik Kildentoft på holdkortet. Sammen med folk som Morten Avnskjold, Dennis Danry og den forhenværende HG-spiller Kenni Olsen udgjorde de et velspillende men ikke specielt farligt Herfølge-hold.

Skælskør derimod havde ikke bolden meget, men de var meget effektive på den ene store chance, der bød sig inden pausen.

Som en ensom prærieulv var Patrick Lynge lagt i front, og på en kontra fik han puttet bolden i nettet i første halvlegs sidste minut.

Dermed var der lagt op til en sand forsvarskrig i anden halvleg, da et ellers afbudsramt Skælskør-mandskab kunne øjne en meget overraskende sejr.

John Lynge har hele tiden ladet forstå, at han troede på point i lige netop udekampen mod Herfølge. Den tro var dog blevet mindre, da han blandt andet måtte undvære Patrick Lynges normale angrebsmakker Alexander Sørensen. Det stoppede imidlertid ikke Skælskør-gutterne fra at tage sejren. Trods et par kys på overliggeren og et par nærgående forsøg mod Johan Madsen i Skælskør-målet, kom bolden i nærkontakt med netmaskerne i Skælskør-målet.

- Det kan godt være, at Herfølge havde bolden mest, men jeg kan ikke sætte en finger på vores arbejdsindsats. Der var en fantastisk indstilling over hele linjen, og gutterne skal have ros for at løse det taktiske oplæg til UG og perfektion. Det var virkelig godt, siger John Lynge, der godt var klar over, at taktikken slægtede en Ove Pedersen-busparkering meget på.

- Vi havde fire mand i forsvarskæden, der skulle dække feltets bredde, og så skulle kanterne dække frimærkerne, så det blev jo ofte med seks mand i bagkæden, men havde vi gjort andet, så var vi blevet kørt over, så vi spillede godt ud fra det muliges kunst, siger Skælskør-træneren.

Sejren betyder, at Skælskør nu er oppe på 20 point og en sjetteplads. Rækken er knækket under holdet fra Harboes hjemby, og det vil sige, at man indtil videre lever op til John Lynges forventninger.

- Vi vil meget gerne slutte i top seks, så nu ligger vi cirka der, hvor vi gerne vil, siger John Lynge.