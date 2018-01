Se billedserie Søren Larsen scorede et par vigtige mål på underhåndsskud og Dalbys anfører blev sit holds topscorer med syv scoringer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Luften og bredden blev afgørende

Sport SJ - 28. januar 2018 kl. 21:25 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mod slutningen af første halvleg så Dalby ud til at cruise mod en sikker hjemmesejr i 2. divisionskampen mod Korsør Slagelse. Alligevel var gæsterne foran hele syv gange efter pausen - uden dog at kunne holde fast - og så endte det med to vigtige point til de østsjællandske håndboldherrer.

29-28 viste måltavlen efter de 60 hektiske minutter, og det resultat sender værterne op over nedrykningsstregen i den jævnbyrdige række. Lige nu er holdet nummer otte med 13 point - to færre end Næstved/Herlufsholm og Korsør Slagelse på sjette- og syvendepladsen.

- Det var en mandfolkepræstation. Vi fik en godt start, og så røg vi ind i en down- periode, men spillerne viste flot moral ved at komme tilbage og vinde alligevel. Vi vidste godt, at det var vores bredde, der skulle være afgørende, og vi har også 10 spillere på scoringslisten, og de har seks, siger Dalbys co-træner Per Rasmussen.

Klar føring smidt væk

Godt tre minutter før pausen, var der ellers ikke meget, der tydede på, at Dalby skulle få nævneværdige problemer.

Tværtimod lignede det en tidlig afgørelse, da Marcus Thorsen bragte værterne foran 14-10 og samtidig fremtvang en udvisning til gæsternes Sebastian Dinesen.

Trods undertal formåede Martin Larsen at reducere to gange for Korsør Slagelse, og da holdet igen blev fuldtalligt bragede Tobias Gravesen bolden i nettet til pausestillingen 14-13.

Magnus Stig udlignede til 14-14 kort ind i anden halvleg, og takket være to store redninger af Korsør Slagelse veteran-keeper Mikael Jensen kunne Johannes Slowik bringe gæsterne foran 15-14.

Luften sev ud af gæsterne

I første halvleg var Magnus Stig stort set ene om drive Korsør Slagelses angrebsspil fremad, og hvis han ikke scorede selv fra venstre back, spillede han Johannes Slowik fri.

Venstrefløjen spillede en stor kamp med 11 mål på 11 afslutninger, men i længden var det ikke nok for de afbudsramte korsoranere, der løb tør for luft med otte minutter igen.

Her fik Dalby endelig gang i kontraspillet og rykkede fra 23-24 til 27-24 til stor jubel for hjemmepublikummet.

Johannes Slowik reducerede til 29-28 et lille minut før tid, og da Søren Larsen misbrugte et straffekast med 18 sekunder tilbage på uret, fik Korsør Slagelse chancen for at stjæle et point til allersidst.

Dalby spillende træner Claus Vinding måtte tage sin tredje udvisning for at forhindre en friløber, og i sidste sekund var fløjspilleren Daniel Hjort tvunget til en afslutning fra højre back - men lige på Dalby-keeper Jannik Lykke.

- Jeg er ikke helt tilfreds med forsvaret, og vi laver alt for mange fejl i angrebet, siger Korsør Slagelses ærgerlige træner Lars Stuhr og remser nogle af årsagerne op.

- Mathias Thomsen var ikke med i dag på grund af ferie, Oliver Hjort er skadet og Tobias Gravesen kan ikke hoppe op og afslutte på grund af en skade. Og til sidst blev Magnus Stig træt, forklarer Lars Stuhr.