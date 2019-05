Viktor Hald Thorup underskriver her en ny stor sponsoraftale med Dansk Overpumpning, der repræsenteres ved Kurt Bjørn Thomsen. Aftalen betyder, at speedskateren fra Slagelse nu har økonomien på plads frem mod OL i 2022. Foto: Katrine Tornbjerg

Lokal sponsor fuldender Viktor Hald Thorups OL-kampagne

Derfor var det også en stor dag for speedskateren Viktor Hald Thorup, da han tirsdag kunne underskrive en sponsoraftale med Dansk Overpumpning, der har dedikeret sig til at bakke økonomisk op om Viktor Hald Thorup frem mod OL i Beijing om lidt under tre år.

Penge er ikke alt, men det er tæt på at være tilfældet i historien om Viktor Hald Thorups sportslige ambitioner frem mod vinter-OL i 2022. Uden penge kan de sportslige ambitioner nemlig ikke få luft under vingerne.

