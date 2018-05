Et gult kort til en målmand fra Køge Union udløste et knytnæveslag mod fodbolddommeren Chris Sørensen fra Sorø. Foto: CHRISTINE PALASZ/PHOTOPQR/LE MIDI LIBRE

Lokal fodbolddommer slået ned under kamp

Sport SJ - 24. maj 2018 kl. 15:12 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En pokalkamp mellem Køge Union og B73 Slagelse endte med at dommeren blev hentet i ambulance efter en voldsepisode.

Da der resterede fem minutter af pokalkampen mellem Køge Union og B73, fik Slagelse-holdet reduceret til 2-3. Scoringen blev startskuddet til en heldigvis meget sjælden episode i fodboldens verden.

B73-spillerne løb ind for at hente bolden i målet for at få den bragt hurtigt tilbage til midten, så spillet kunne genoptages i en fart. Køge Unions målmand skubbede lidt til en af B73-spillerne, der dog ikke tog videre notits af det. Det gjorde kampens dommer Chris Sørensen dog. Han tildelte Køge Union-keeperen et gult kort, og det fik målmanden til at se rødt. Køge Union-keeperen gjorde kort proces, da han ganske enkelt knockoutede Chris Sørensen, der gik i gulvet som en anden bokser.

Optrinet kom ud af ingenting. Det var derfor en flok chokerede B73-spillere og ledere, der sammen med andre Køge Union-spillere ilede til for at tilse Chris Sørensen, der blev hentet af en ambulance.

Dagen derpå var den 21-årige dommer stadig lidt groggy, men han var ved godt mod, da Sjællandske snakkede med ham.

- Jeg har det okay efter omstændighederne. Jeg har fået en hjernerystelse, og jeg har sprængt den ene trommehinde, fordi det var på øret, at jeg blev ramt, så det er naturligvis ikke så behageligt, siger Chris Sørensen.

Han gør dog ingen hemmelighed ud af, at oplevelsen også har sat sig nogle mentale spor, der skal bearbejdes i de kommende dage.

- Jeg skal da nok lige sunde mig. Det kom jo lidt ud af det blå, at jeg blev slået. Det havde været en relativt rolig og fair spillet kamp, og det gjorde det bare ekstra overraskende, at det var en af spillerne fra det førende hold, som slog mig ned. Det var en chokerende oplevelse, siger Chris Sørensen.

Man kan fristes til at tro, at Chris Sørensen er født under en uheldig stjerne. Det er nemlig anden gang, at den uheldige dommer bliver slået af en spiller.

Første gang det skete var i 2015, da han dømte en serie 4-kamp mellem Føllenslev-Særslev og Hvidebæk. Føllenslev-Særslev-spilleren, der stod bag ugerningen fik en lang karantæne, mens Chris Sørensen hurtigt var tilbage på banen.

Den seneste voldsepisode kommer heller ikke til at stoppe Chris Sørensen, der har i sinde at komme tilbage igen hurtigst muligt.

- Nu har jeg lige en uges pause, og mon så ikke jeg er klar igen. DBU har jo heldigvis et godt hjælpe-apparat i sådan et tilfælde, siger Chris Sørensen.

Den unge dommer fra Sorø medgiver, at det er svært at lade være med at tænke på risikoen for sådanne oplevelser, når man er fodbolddommer, men han mener, at det efterhånden er en indkalkuleret risiko som fodbolddommer.

- Det er jo nærmest en erhvervsrisiko efterhånden. Det er trist, men jeg ved også godt, at nogle dommere kan gå en hel karriere uden at opleve det, som jeg har oplevet to gange nu. Jeg er nok bare uheldig, siger Chris Sørensen.

Mens DBU Sjællands disciplinærudvalg nu skal træffe en afgørelse om Køge Union-spillerens og muligvis også klubbens strafudmåling i fodboldmæssig forstand, så kan den bokselystne Køge Union-keeper se frem til en politianmeldelse for vold.

- Jeg har besluttet mig for at melde episoden til politiet. Sådan noget skal ikke bare glemmes, siger Chris Sørensen.