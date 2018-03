Viktor Hald Thorup viste igen sin klasse ved at køre sig ind i top 10 på 5.000 meteren til VM i Amsterdam. Foto: KIMIMASA MAYAMA/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Lokal OL-helt imponerede også til VM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal OL-helt imponerede også til VM

Sport SJ - 11. marts 2018 kl. 21:41 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foran et medlevende og talstærkt hollandsk VM-publikum satte Viktor Hald Thorup atter en tyk streg under, at han er på vej mod verdenstoppen i speedskating med en flot indsats på 5.000 meter.

Viktor Hald Thorup vidste ikke helt, hvad han skulle forvente sig af sin VM-deltagelse, men det endte med at blive en rigtig god oplevelse for den vestsjællandske OL-helt, der ved weekendens VM i Amsterdam overraskede sig selv.

- Det var nogle forhold, der krævede, at jeg fandt min indre viking frem, for vejret var bestemt ikke optimalt at køre i, men i ægte vikingestil klarede jeg mig igennem vind og vejr, siger Viktor Hald Thorup til Sjællandske.

VM-formatet var skruet sammen på en sådan måde, at Viktor Hald Thorup ikke gjorde sig de store forhåbninger om at køre med om en samlet top 10-placering. I stedet satsede han på at levere en god placering på 5.000 meteren, hvor top 12 var det forjættede land for Slagelse-løberen.

Det gik dog over al forventning, og Viktor Hald Thorup kunne efter en energiudladning af de helt store konstatere, at han sluttede som nummer 10 på 5.000 meteren.

- Jeg havde nok satset på en top 12-placering på en god dag, men at jeg slutter i top 10 er bare helt vildt. Det var klart til min fordel, at det ikke just var verdensrekorden vi kørte om, for isen var langsom, og det var svært for de løbere med et normalt godt glid at køre med en helt anden frekvens, forklarer Viktor Hald Thorup.

Viktor Hald Thorup bliver aldrig den mest eksplosive speedskater, og derfor bliver 500 meter heller aldrig hans foretrukne distance. Det gik dog også meget godt for den unge Slagelse-løber på sprint-distancen.

- Jeg endte med at kun at være 0,7 sekund fra min personlige rekord på 500 meter, og det er altså meget godt, når man tager isens forfatning i betragtning, siger Viktor Hald Thorup, der overordnet set var meget tilfreds med sin VM-præstation.

- Jeg fik vist, at det går den rigtige vej, og i mit aflsuttende 1.500 meterløb kørte jeg mod den tidligere hollænder Ted-Jan Bloemen, der nu stiller op for Canada. Han har netop vundet 10.000 meter til OL, så han var ret populær blandt publikum. Det var meget fedt at konstatere, at jeg ikke er ret langt efter ham på 1.500 meter, siger Viktor Hald Thorup.