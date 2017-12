Kazembe Abif (t.v.) er klar igen for Team FOG Næstved efter en mindre skade. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Lang pause har været god for Team FOG

03. december 2017

Man skal helt tilbage til den 8. november for at finde den seneste Team FOG Næstved-kamp i kalenderen, men nu er der langt om længe kampaktiviteter igen for det sydsjællandske mandskab, der på den ene side har nydt godt af kamppausen men på den anden side også er ved at længes efter at komme i kamp igen.

- Det har helt sikkert været godt for os med den landskampspause. Så kan man altid snakke om, at en lille måneds tid er rigtig længe uden kampe, men vi havde et par småskavanker i spillertruppen, og det ser ud til, at folk er kommet oven på igen, så derfor har pausen sådan set været positiv, siger direktør Andreas Larsen.

Folk som Kazembe Abif og Conner Washington har været ramt. Førstnævnte meldes 100 procent klar, mens der er lidt større usikkerhed om Conner Washingtons fysiske forfatning.

Når Team FOG for første gang i næsten en måned løber på banen vil det være et ekstremt tændt mandskab, der kommer på banen.

- Kamppausen har som sagt været god i forhold til skader, men vi kan godt mærke, at det er lang tid for spillerne uden kamp. Det betyder også, at de har gået til den i træningen. Hvis du spørger dem, er der ingen tvivl om, at det er godt, vi skal spille om point igen, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-direktøren forventer atter mange mennesker i Arena Næstved.

- Vi forventer mellem 1.500 og 1.700 mennesker til kampen.