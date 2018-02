Landsholdsdebut på hjemmebane

Team FOG Næstveds kaptajn Philip Hertz får landsholdsdebut torsdag aften på sin normale hjemmebane i Arena Næstved, hvor Danmark møder Albanien.

21. februar 2018 Af Simon Ydesen

Søndag satte Philip Hertz personlig scoringsrekord i basketligaen, da han stod bag 31 Team FOG Næstved-point i sejren over Wolfpack. Det er derfor en Philip Hertz i topform, der har været med til landsholdssamling siden mandag.

Her har han videreført de gode takter fra basketligaen, og det har sikret ham på en plads på det landshold, der torsdag aften skal møde Albanien.

Det kan virke som sund logik, at en af basketligaens største danske profiler er selvskreven til en plads på det danske landshold, men helt så simpelt er det ikke.

- Det har været lidt af en udfordring at komme med til landsholdssamlingen, for mange af de andre spillere har en uges forspring, fordi de var med til en samling i efteråret, hvor de fik systemerne kørt ind. Der stod jeg på bar bund, men det er gradvist blevet bedre, siden den første træning i mandags. Jeg har bare forsøgt at hænge bedst muligt på, siger Philip Hertz.

Det er desuden værd at nævne, at man til denne landsholdssamling har samlet mange af de danske spillere, der gør sig i udenlandske klubber. Blandt andet den tidligere Team FOG Næstved-spiller Mads Bonde, der lige nu gør det rigtig godt på Tenerife for det lokale baskethold, der spiller i den bedste spanske række, der muligvis er Europas bedste nationale liga.

Derudover er Danmarks måske bedste spiller gennem de sidste 10 år Chanan Colman også med på landsholdet i denne omgang, og han pynter alt andet lige.

- Jeg kan godt mærke, at det er et højt niveau, der bliver lagt for dagen, men det er samtidig en god gruppe gutter, der er samlet, så det har også været nemt for mig at glide ind på holdet, siger Philip Hertz, der kender de fleste af spillerne godt fra Hørsholm og diverse ungdomssamlinger.

Landskampen sættes i gang 18.15, og de seneste meldinger går på, at man kan forvente 2.000 tilskuere i hallen.