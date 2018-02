Korsør Slagelses Tobias Gravesen var i hopla, da han bankede ni mål ind fra distancen og dermed var stærkt medvirkende til en kneben sejr på 29-28 over Furesø. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Korsør nedkæmpede Furesø

Sport SJ - 04. februar 2018 Af Simon Ydesen

Der var spænding til sidste sekund, da Korsør Slagelse vandt 29-28 over Furesø i en kamp, der blev præget af skader og et rødt kort.

Carl Emil Fisker havde chancen for at udligne i sidste sekund, så Furesø kunne tage et hårdt tiltrængt point med retur til Nordsjælland, men som så ofte før i anden halvleg, endte den unge fløjspiller med at ramme Korsør Slagelse-keeper Mikael Jensen i stedet for målet.

Dermed kunne Korsør Slagelse glæde sig over to point og seks points afstand til netop Furesø på rækkens tredjesidsteplads.

Det holdt som sagt hårdt. Ikke mindst på grund af et rødt kort til hjemmeholdets Magnus Stig. Et rødt kort der fik de vestsjællandske spillere helt op i det røde felt. Udefra set virkede det røde kort nemlig ligeså papirstyndt som det stykke pap, der blev forevist Magnus Stig i situationen af kampens dommerpar.

Sagen var den, at Stig tacklede hårdt på Furesøs Alexander Håse, der faldt uheldigt ned på sin ene ankel. Mens Furesø-spillerne jubler over scoringen til 16-15 to minutter inde i anden halvleg, ligger Håse og vrider i smerter. Det ser ved første øjekast alvorligt ud, og mens han hjælpes fra banen, bliver det røde kort præsenteret for en måbende Magnus Stig.

Der var ikke tale om en tackling i ansigtshøjde eller noget i den stil. Der blev taget fat, men et rødt kort kom bag på de fleste i Storebæltshallen.

Efter kampen var Korsørs træner Lars Stuhr ikke overraskende sur over det røde kort, der dog ikke kunne overskygge glæden over sejren.

Ikke på hospitalet

- Hvis man får et rødt kort, hver gang man tackler, så er det svært at dække op. Vi får at vide af dommerne, at man kan give et rødt kort, når der er tale om en særlig hård tackling, der skader en spiller. Men prøv lige at hør her. Det var jo ikke tacklingen, der skadede Furesø-spilleren. Det var jo fordi han falder uheldigt ned. Og mig bekendt var han jo ikke på hospitalet, inden han kom ind et par minutter efter, så det er helt håbløst, at dommerparret træffer sådan en beslutning. Nu koster det Magnus en karantænedag, og det er en kæmpe streg i regningen, siger Lars Stuhr, der ikke overraskende var mere positiv end sin kollega på den anden trænerbænk.

- Det er så ærgerligt, at vi fumler så meget med bolden i det sidste angreb. Det havde jeg gerne set, at vi havde sat bedre op, siger Furesø-træner Jan Bækgaard.

Han havde tidligt i kampen sagt farvel til fløjspiller Mads Østergaard, så der var ikke meget at glæde sig over på vej hjem i bilen.

- Vi er i en situation, hvor vi skal have nogle point, så set ud fra den betragtning er det rigtig, rigtig, rigtig ærgerligt, at vi ikke fik noget med i dag, siger Jan Bækgaard.

Sejren til Korsør Slagelse betyder, at man nu har 17 point, mens Furesø sidder fast på 11 point.