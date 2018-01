Thomas Kongshøj er godt i gang med forberedelserne til Dakar Rally 2019, hvor han håber at være på startlisten. Privatfoto Foto: Anton Anestiev

Kongshøj drømmer stadig om Dakar

Sport SJ - 13. januar 2018 kl. 07:14 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens dette års Dakar Rally er godt i gang i Sydamerika, arbejder motocross-køreren Thomas Kongshøj fra Næstved som en besat for at realisere ambitionen om at deltage i løbet om et år.

Nogle af forberedelserne er henlagt til spanske Lloret de Mar.

- Jeg var i Lloret for at lave første store test på en Dakar-cykel. Årsagen til, at det var Lloret, der var udgangspunkt er, at terrænet er helt perfekt omkring byen, siger Thomas Kongshøj, der er flere gange dansk mester i enduro.

- Dakar-cyklen har en topfart på 180 kilometer i timen, mens en enduro-cykel har en topfart på 130 kilometer i timen, så det skal jeg også vænne mig til, siger Thomas Kongshøj, der har en fransk manager, som er i Argentina netop nu som en del af Dakar Rally-karavanen.

- Han har til opgave at prøve at skabe en kontakt med Yamaha, så jeg forhåbentlig kan få skabt en aftale den vej. Det er lige nu den største knast, som kan forhindre mig at komme med til Dakar 2019, men jeg er ret optimistisk omkring min egen deltagelse, siger Thomas Kongshøj.