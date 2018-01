Søren Jensen (th.) i aktion for Fuglebjerg/Sandved-Tornemark for hvem, han har spillet et hav af kampe siden sammenslutningen i 2003. Billedet her er fra 2009 i en kamp mod B73. Foto: Kim Rasmussen

Klubmand bliver træner for første gang

- Jeg var med i drøftelserne omkring sammenslutningen, der blev en realitet 1. januar 2003, og jeg stoppede selv med at spille for cirka syv år siden. Så de kender mig gennem mange år, og jeg kender mange af dem, der spiller i dag. De var unge dengang og var fundamentet for, at FST kunne etableres, siger Søren Jensen, der på flere måder får debut, når han 7. april står i spidsen for holdet i forårspremieren i serie 1 ude mod Jyderup.