Peter Nielsen har været salgschef i Næstved Boldklub de seneste år, og nu træder han et skridt frem i bussen og bliver direktør. Foto: Simon Ydesen

Klubmand bliver ny direktør

Sport SJ - 08. juni 2019 kl. 07:37 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver Peter Nielsen, der i fremtiden skal stå i spidsen for Næstved Boldklub som klubbens nye direktør.

- Det bliver først og fremmest spændende at få lov til at være med til at sætte kursen for klubben i de kommende år. Jeg ser det her som en stor mulighed for at bringe klubben tilbage mod sine historiske rødder, samtidig med at vi skal fortsætte den positive sportslige og kommercielle udvikling, som Næstved Boldklub har været inde i de seneste år, siger Peter Nielsen.

Den nye Næstved-direktør virker som det åbenlyse valg, hvis man vil have en mand med kendskab til klubben til at sætte tonen for det videre arbejde.

Siden 2012 har Peter Nielsen nemlig været ansat i Næstved Boldklub på fuldtid med ansvar for salg. Den del af arbejdet vil han stadig have fingrene nede i, men han har samtidig fået lov til at sætte sit eget hold, der skal hjælpe ham med at varetage de mange opgaver i dagligdagen og i forbindelse med hjemmekampe.

Line Høilund, der tidligere har været direktør, da Peter Birk var hovedaktionær, fortsætter som økonomichef i klubben.

Peter Dinesen, der i sin tid blev hentet ind til at assistere Jesper Frisenholm med det sportslige ansvar får overdraget de administrative opgaver, som den tidligere tekniske direktør Michael Buchholz havde.

Peter Dinesens nye titel bliver sportslig administrator. Gennem de seneste sæsoner har Peter Dinesen spillet en stor men overset rolle, da han som scout leverede udførlige rapporter om kommende modstandere. Den opgave skal han til dels stadig varetage, men her gearer klubben op med endnu et velkendt ansigt.

Kasper Mertz er nemlig ikke fortid i Næstved Boldklub på trods af, at han ikke fik forlænget sin kontrakt ved sæsonens afslutning. Kasper Mertz har nemlig takket ja til at blive en del af fremtidens ledelse i Næstved Boldklub. Han skal blandt andet inddrages i analysearbejdet med kommende modstandere og i det hele taget scouting for klubben. I Kasper Mertz' jobbeskrivelse ligger også et par andre opgaver. Han skal blandt andet stå for promovering af klubben på diverse sociale platforme, og så skal han måske vigtigst af alt være en del af et udviddet salgsteam, der stadig har Peter Nielsen som førstemand, men han får nu blandt andet hjælp af Kasper Mertz, der ikke bliver eneste nye sælger.

- Lasse Hansen, der på nuværende tidspunkt også er ungdomstræner i klubben skal også hjælpe til med salget, og så bliver han eventansvarlig. Det vil sige, at han får ansvaret for arrangementsdelen i forbindelse med hjemmekampe, hvor vi forsøger at øge aktivitetsniveauet, siger Peter Nielsen.

Lasse Hansen får titel af Salgs- og Venuemanager.

Der er med andre ord tale om en klar opgradering på de indre linjer, hvor der før kun var Peter Nielsen til at varetage salget og sponsorplejen, så er der nu tre mand til den meget vigtige opgave.

Blot fordi ideen ikke er ens egen, kan den sagtens virke. Det synes at være tanken bag et nyt tiltag, der skal være med til at promovere Næstved Boldklub endnu stærkere i lokalbefolkningen.

- Vi indfører et korps af ambassadører. De vil blandt andet være med omkring hjemmekampene, og så er det deres opgave at gå ud og promovere klubben på bedst mulig måde i området, siger Peter Nielsen, der har fundet en del klublegender frem til den opgave.

Der er nemlig tale om en perlerække af de største Næstved-spillere gennem tiden.

Frank Hougaard, Alex Nielsen, Karsten Jensen og Mogens Hansen har alle sagt ja til at støtte op om det nye projekt til stor glæde for Peter Nielsen.

- Det er virkelig vigtigt, at vi på denne måde får spredt budskabet om, at Næstved ikke bliver et internationalt sammenrend af spillere fra alle fire verdenshjørner. Vi skal fortsat have de samme værdier, som vi har arbejdet med altid, og det kan endda være, at vi skal minde os selv lidt ekstra om, hvor og hvad vi kommer fra, siger Peter Nielsen.