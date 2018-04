Se billedserie Her har Vordingborg gjort det til 3-0, og der jubles igennem. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Klasseforskel i mosen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klasseforskel i mosen

Sport SJ - 07. april 2018 kl. 20:12 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jan Faber fik den perfekte debut som Vordingborg-træner, da han kunne se sit mandskab vinde en stensikker 4-0-sejr over Ørslev, der havde det meget svært mod Vordingborgs unge løver. Der var lagt op til et vaskeægte lokalbrag i serie 2, og kampen havde fået en bemærkelsesværdig optakt, da Ørslev havde fastholdt, at man ville spille kampen på eget græs, selvom kunstgræs nok havde sikret lidt bedre fodbold. På den anden side var den udtalte klasseforskel nok bare blevet udpenslet endnu mere på en kunstgræsbane, så man forstår hjemmeholdet, der i øvrigt var uden cheftræner Brian »Stump« Kristensen, der var på rejse.

Selv med ham på bænken havde næppe været nok til at sikre point.

Kort inde i kampen så man allerede tegn i sol, stjerne og måne på, hvilken vej vinden blæste. På et lettere ujævn bane i Ørslev blæste Vordingborg til angreb, og anfører Jeppe Beck tordnede bolden i mål fra 25 meters afstand. Dermed var stilen lagt.

Ørslev havde svært ved at sætte flere afleveringer sammen på Vordingborgs banehalvldel, og når der var en sjælden gang var optræk til fare i Vordingborg-enden skyldtes det mest af alt fejl fra de blå og hvid-stribede spillere. Farligt blev det dog aldrig foran Vordingborg-målet. Til gengæld var der optræk til flere scoringer i Ørslevs ende. Kun uskarphed fra Vordingborgs forreste folk gjorde, at man skulle 40 minutter ind i kampen, før en pågående Oliver Skaaning udstillede Ørslevs forsvar, da han udnyttede en kæmpe fejl og kunne løbe bolden ind i et tomt mål.

Lige inden pausen gjorde samme Oliver Skaaning det også til 3-0, da han blev spillet fri af et Michael Laudrupsk vip fra en ellers anonym Michael Olsen, men den farlige Vordingborg-kreatør lynede en enkelt gang i første halvleg, og det var nok til, at kampen virkede afgjort ved sidebyttet.

I anden halvleg kom Ørslev bedre med, og man fik periodevis lagt et tryk mod den nye Vordingborg-keeper Niclas Bech, der dog tog godt fra i målet.

Med et kvarter igen gjorde Sebastian Møller det til 4-0, da han sagde farvel til et par Ørslev-spillere og scorede fra noget, der mindede om nul grader. Igen et mål som mindede om noget, Michael Laudrup har begået til en VM-slutrunde.