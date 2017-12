Team FOG Næstveds Kazembe Abif blev topscorer med 19 point i kampen mod Randers, der kastede en vigtig sejr af sig. Foto: René Kongsgaard / Kongsgaard Foto

Kaptajnen viste vejen i pletvask

Sport SJ - 07. december 2017 kl. 22:16 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Philip Hertz fik mere end 88 sekunders spilletid, da Team FOG Næstved besejrede Randers 81-78 efter en tæt kamp, der var lige ved at blive for spændende til slut.

Der er et eller dommerne i basketligaen og Philip Hertz. Den ellers altid sympatiske Team FOG Næstved-kaptajn fik ganske vist lov til at spille torsdagens kamp mod Randers til ende - i modsætning til mandagens opgør, da han blev smidt ud efter mindre end to minutters spil - men også i Randers syntes dommerne at have et ekstra strengt øje på Team FOG Næstved-kaptajnen, der helt fejlagtigt blev kaldt for en usportslig fejl, da kampen var inde i sin afgørende fase.

Chris Nielsen blev efter alt at dømme ramt af en holdkammerat fra Randers og gik meget naturligt omkuld. Det mente dommerne skyldtes et skub fra Philip Hertz, der måbende modtog en usportslig fejl, som gav Randers to straffekast og bolden i siden.

Randers' Richard Thomas fik muligheden for at udligne til 81-81 med kampens sidste forsøg, men bolden var ikke tæt på at gå igennem kurven. Dermed kunne Team FOG Næstved-spillerne juble over en meget tiltrængt sejr.

- Vi havde virkelig brug for at vinde en kamp, og vi havde i særdeleshed brug for at vinde en tæt kamp, som vi gjorde i dag, siger anfører Philip Hertz.

- I tidligere kampe mod Hørsholm, Horsens og senest mod Randers har vi ikke været gode til at tackle modgang og bare spille igennem den. Det var vi i denne kamp, hvor vi godt vidste, at alle mand skulle ud og levere noget ekstra, siger Philip Hertz.

Op til torsdagens kamp i Randers havde Philip Hertz haft fokus på defensiven, som haltede i mandagens kamp, da Randers scorede 107 point mod Team FOG Næstved. De 78 kronjyske point var i den grad et acceptabelt antal for Team FOG Næstveds forsvar.

- Vi havde meget fokus på, at de ikke bare skulle have lov til at skyde frit fra trepointslinjen. Det betød, at vi ikke oplevede en Randers-spiller, der bare begyndte at ramme alle sine skud. Under kurven havde vi fokus på, at vi gerne skulle holde vores mand-mod-mand-forsvar, og det lykkedes også i en i grad, så Randers' store folk kke blev dominerende, siger Philip Hertz.