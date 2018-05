Philip Hertz (t.v.) og Filip Rajovic slutter sig til Chris Gabriel på listen over spillere, der skal repræsentere Team FOG Næstved i den kommende sæson. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Kaptajnen forlænger og årets talent vender hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kaptajnen forlænger og årets talent vender hjem

Sport SJ - 31. maj 2018 kl. 19:35 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i al debatten om Team FOG Næstveds fremtid eller mangel på samme i Arena Næstved var der torsdag aften positive nyheder på spillerfronten. Klubben har nemlig sikret sig to markante profiler til næste sæson.

Anfører Philip Hertz og årets talent i basketligaen i den forgangne sæson Filip Rajovic har begge tegnet kontrakt med Team FOG Næstved for den kommende sæson. I Rajovics tilfælde er der tale om en aftale på to år.

Netop Filip Rajovic har stået højt på ønskelisten hos Team FOG Næstved.

- Det er en spiller, som tidligere har været i klubben, og vi ved, at Filip er et stort talent, der bare bliver bedre og bedre. Han har vist sit værd og potentiale i denne sæson hos Stevnsgade. Derfor er det også glædeligt, at vi kan byde ham velkommen tilbage til Team FOG Næstved, siger direktør Andreas Larsen.

Rajovic har tidligere fortalt til Sjællandske, at han bestemt var interesseret i at vende tilbage til Team FOG Næstved. Ikke mindst på grund af klubbens ambitioner.

- Jeg vil også vinde, så vi har nogle fælles mål. Jeg føler, at jeg nu er klar til at bidrage med vigtige minutter på et af ligaens bedste hold, og det ser jeg meget frem til, siger Filip Rajovic, der sammen med Philip Hertz blev præsenteret på et sponsormøde, hvor det store samtaleemne ellers var udsigten til en flytning til den gamle Hal 1.

Hvad angår Philip Hertz havde der været spekulationer fremme om et skifte til en anden dansk klub, men det var et relativt let valg for kaptajnen at blive på skibet et år mere.

- Jeg er færdig med min uddannelse på CBS om et år, så det passer fint. Vi skulle holde to møder, og så var vi enige. Jeg er rigtig glad for at kunne blive i klubben, og jeg håber inderligt, at vi kan komme i finalen i den kommende sæson. Jeg er meget positiv over, at vi får Chris Gillet som ny cheftræner, siger Philip Hertz, der tager usikkerheden om fremtidig hjemmebane i stiv arm.

- Nu ved jeg jo, hvordan det er at spille i Hal 1, men jeg vil da foretrække at spille i Arenaen. Det vigtigste er dog, at der er to kurve, som vi skal ramme, og det skal der jo nok være, lige meget, hvor vi skal spille, siger Philip Hertz.