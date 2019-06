Lasse Mikkelsen er godt tilfreds med tilværelsens som Næstved-spiller. Han nyder mest af alt udsigten til at blive førstekeeper. Foto: Simon Ydesen

Jysk sindsro i Næstved-målet

Sport SJ - 28. juni 2019 kl. 12:07 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en alder af 21 år har Lasse Mikkelsen prøvet mere end de fleste fodboldspillere, og måske netop derfor skal der ekstremt meget til at få den unge mand til at ryste på hænderne, hvilket nok er meget godt med tanke på, at han er målmand.

Som ganske ung skiftede Lasse Mikkelsen til den hollandske storklub PSV Eindhoven fra Esbjerg. Et par år senere returnerede han til Vestsjylland med en masse erfaringer i rygsækken. Det er blandt andet disse erfaringer, han nu kan drage nytte af i Næstved, hvor han har fundet sig godt til rette.

- Det har været en fin start for mig personligt. Holdkammeraterne har taget pænt imod mig. Både de danske og de udenlandske. Det virker i det hele taget som en god gruppe gutter, siger Lasse Mikkelsen.

Den store udskiftning i Næstved-truppen, der også har fået tilført en masse udenlandske spillere, er ikke en ukendt situation for Lasse Mikkelsen.

- Det minder en del om, dengang Ted van Leeuwen kom til som sportschef i Esbjerg. Her undergik truppen også en stor udskiftning, og der kom mange udenlandske spillere ind. Det tog lige lidt tid at finde sammen som gruppe, men jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne gøre det samme her i Næstved, siger Næstveds nye keeper.

Lasse Mikkelsen er med på, at det er store forandringer, der er i gang i Næstved Boldklub lige nu, men her siger hans erfaring ham, at tid er et nøgleord.

- Jeg kan godt mærke, at det er lidt af en kulturændring, der foregår, og det skal alle naturligvis vænne sig til. Hvis folk ellers har lidt tålmodighed, så er jeg sikker på, at det her nok skal blive en succes, siger Næstved-keeperen, der er sluppet godt fra de to første testkampe.

For Lasse Mikkelsen var det afgørende, at han havde god udsigt til spilletid, da han valgte at skifte til Næstved. Indtil videre er det gået som håbet, hvilket han sætter stor pris på.

- Det betyder meget for mig, at jeg ser ud til at få chancen som førstemålmand. Det har jeg brug for i min udvikling. Jeg har jo ikke været vant til at være førstemålmand, siden jeg blev senior i EfB, og det betyder meget. Jeg kan mærke forskel, når jeg tager til træning. Det er bare noget andet at føle sig som en del af holdet, og sejrene er sjovere, når man selv har spillet. Det giver en anderledes glæde, Lasse Mikkelsen.