Johansen på sjetteplads i DTC

Solen skinnede over Jyllandsringen, som traditionen tro lagde asfalt til de mange standardvogne, der skulle ud og luftes for første gang i det nye år.

I »kongeklassen« for de store, brølende biler, DTC, Danish Thundersport Championship, var Slagelses 30-årige Mikkel C. Johansen til start i sin Ford Mustang og som alle de øvrige konkurrenter gik han naturligvis efter den bedste åbning på sæsonen som mulig.

- Det var en actionfyldt premiere. Det er altid spændende med det første løb, for alle er vilde. Alle har et mål om at være med fremme, men der går lidt, inden det går op for dem, at det ikke kan lade sig gøre, kommer det fra slagelseaneren.