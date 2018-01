Mathias Bak Christensen var godt spillende mod Bakken Bears i den senste kamp. Team FOG Næstved har brug for, han leverer noget lignende mod Horsens. Foto: Kenn Thomsen

Ja tak til kopivare i Horsens

04. januar 2018
Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved har haft det svært mod Horsens i de to første indbyrdes møder i denne sæson, men når de to hold fredag aften tørner sammen i Forum Horsens er Team FOG-spillerne helt på det rene med, hvad der kræves for at hente en sejr mod den østjyske mesterskabsaspirant.

- Vi skal være i stand til at spille godt i alle 40 minutter, som kampen varer. Hvis vi har udfald, ved vi, at vi bliver straffet afgørende i de perioder, så vi skal forsøge at kopiere præstationen fra den seneste sejr over Bakken, siger Mathias Bak Christensen, der selv har vist opadgående formkurve i de seneste kampe.

Skal det blive til succes mod Horsens, så skal tempoet være højt, men det skal ikke være for højt.

- Vi skal for alt i verden have vores store folk til at være med. De skal kunne følge med i tempoet. Mod Bakken kunne man se, hvad det betyder, når vi kan have dem med i spillet, siger Mathias Bak Christensen, der sammen med holdkammeraterne kan se frem til at få nyt selskab i skikkelse af JJ Mann, der tidligere på ugen skrev kontrakt med sydsjællænderne.

JJ Mann er hentet ind i stedet for Ray Sanders, der trods flot forsvarsspil ikke kom til at levere det ønskede antal point, som man kan forvente af en spiller med amerikansk pas i den danske basketliga.

Den udskiftning hilser Mathias Bak Christensen velkommen, selvom det aldrig er sjovt at sige farvel til en holdkammerat.

- Jeg vil ikke sige, at det kommer som en kæmpe overraskelse, at vi har skiftet ud i truppen. Vi var nogle stykker, som godt kunne se, at der skulle ske noget, hvis det her skulle blive bedre, og vores nye mand ser spændende ud, så jeg hilser det her velkommen, siger Mathias Bak Christensen, der understreger, at han og den resterende spillertrup har stor tro på, at den nuværende besætning kan levere gode resultater, når man når slutspillet.

- Vi ved, at vi kan præstere mod de bedste, og det viste sejren over Bakken også bare. Vi har en god kemi i truppen, så vi er sikre på, at vi kan være med mod alle hold i ligaen, siger Mathias Bak Christensen.