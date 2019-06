Arnel Dedic (t.v.) er ny cheftræner i Team FOG Næstved. Her bliver han præsenteret af direktør Andreas Larsen. Foto: Simon Ydesen

Hyrer mestertræner

Sport SJ - 04. juni 2019 kl. 20:00 Af Simon Ydesen

Rygterne har svirret i lang tid, og nu er rygterne blevet til realiteter, fordi Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen kunne nemlig tirsdag aften offentliggøre, at det lokale basketflagskib har sikret sig den tidligere Horsens-træner Arnel Dedic på en tre år lang kontrakt.

Arnel Dedic blev tidligere på året fyret i Horsens efter uoverensstemmelser med en spiller under en pausesnak i DM-finalerne mod Bakken Bears. Det fik i sidste ende Horsens' ledelse til at fyre Dedic, der dog ikke har manglet jobtilbud.

I den sidste ende var det dog Andreas Larsen, der fik overbevist den kroatiske mestertræner om, at han skal være i Team FOG Næstved.

- Andreas' engagement og vision for klubben smittede af med det samme. Vi snakkede ikke om økonomi, som det ellers handlede om i mine andre samtaler. Vi snakkede basket og visioner for klubben, og vi deler mange af de samme ambitioner, så det var en let beslutning at sige ja til Team FOG Næstved, siger Arnel Dedic.

Han har ikke travlt med at love det ene og andet, men det skinner tydeligt igennem, at han har en passion for at skabe sportslige resultater. En passion, der passer perfekt ind i Team FOG Næstved.

- Jeg kommer til Team FOG Næstved med en stor lyst til at vinde. Jeg har prøvet det før i Horsens, og jeg vil arbejde stenhårdt for at det samme kommer til at ske her i Næstved. Jeg er meget imponeret over den professionalisme og det engagement, jeg er blevet mødt af. Det lover godt, og jeg er meget spændt på at komme til en ny klub, hvor jeg skal starte forfra. Det vil sige, at jeg kan se, at fundamentet er rigtig godt her i klubben, så jeg tror på, at vi får succes, siger Arnel Dedic.

I modsætning til nogle af sine forgængere, får Arnel Dedic større indflydelse på spiller-rekrutteringen, og her er der en klar ambition om, at der skal danske spillere med på holdkortet. Både danskere, der kan gøre en forskel nu og her, og danske talenter, der skal udvikles.

-Det er svært at udvikle talenter og skabe resultater på samme tid, men jeg tror på, at det er vejen frem, hvis man skal konkurrere med om de sjove pladser på den lange bane, siger Arnel Dedic.

Andreas Larsen er ikke overraskende jublende glad for at have sikret sig, hvad mange mener er den dygtigste træner i den danske basketliga.

- Det er stort for os, at vi har fået Arnel. Han kommer med en kæmpe erfaring, og han har vist, at han kan skabe fantastiske resultater. Vi håber naturligvis, at han kan gøre noget lignende her, men vi er også klar over, at han skal ind og begynde fra bunden med at bygge noget nyt op, så vi har stor tålmodighed med ham, og så håber vi, at det er en træner vi kan have i mere end de tre år, som den første kontrakt lyder på, siger Andreas Larsen.

Arnel Dedic har ført Horsens til de seneste fem sæsoners DM-finaler, og det er blevet til to mesterskaber og to pokaltitler.