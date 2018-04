Holmegaard har tag på Skælskør

Som det skete i serie 1-premieren i august, og for den sags skyld også i de to indbyrdes møder i serie 2-sæsonen 2016/17, hvor de begge rykkede op, vandt Holmegaard forårspremieren over Skælskør.

Med den smalle sejr sørgede »glasværks-drengene« nærmest for, at rækken knækkede lidt over på midten og smed dem selv ind i den bedste halvdel, mens drengene fra »Harboe-byen« blev efterladt i den nederste halvdel.

- Vi har dem ellers ved 1-1, og jeg har et billede af, at vi har bolden mere end dem. Men vi lavede to kæmpe, personlige fejl, ellers havde vi vundet, mente Skælskør-træneren, der var klar til at tage et væddemål på to øl med Gunner Jensen om, at Skælskør vil have flere point end Holmegaard, når sæsonen slutter, og det accepterede Holmegaard-træneren.