Se billedserie Paw Appeldorff havde flere gode redninger i den ordinære spilletid, men Sørbymagle-keeperen blev den helt store helt i DM-finalen mod favoritterne fra Slagelse, da han afgjorde den afsluttende shootout med to redninger. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Hold da magle for en overraskelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hold da magle for en overraskelse

Sport SJ - 04. marts 2018 kl. 20:48 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man siger, at træerne ikke vokser ind i himlen, men det gjorde treerne til gengæld lørdag aften i Slagelse Hallen.

Ved finalestævnet i Halhockeyligaen tog grundspillets nummer tre fra Sørbymagle først fusen på København i semifinalen og rundede derefter sæsonen af med at slå det ubesejrede tophold fra Slagelse i en dramatisk guldkamp.

Da den ordinære spilletid udløb, var favoritterne foran 6-5 og dermed så tæt på et titelforsvar, som man overhovedet kan komme.

Men på kampens sidste hjørne udlignede Jonas Jensen til 6-6, og i den afgørende shootout blev Sørbymagles landsholdskeeper Paw Appeldorff matchvinder med to redninger på tre forsøg i mand-mod-mand-duellerne.

- Vi trak den liiiige til det sidste, siger Paw Appeldorff med et gyldent glimt i øjet.

- De her kampe er sjove at spille, og det kunne være gået begge veje. Kampen bølgede jo frem og tilbage, men jeg synes, det var fortjent, at vi vandt.

Sørbymagle chokstartede med at komme foran 2-0 på bare tre et halvt minut, Slagelse fik udlignet, men på de sidste tre minutter af første halvleg scorede Sørbymagle igen to gange.

I begyndelsen af anden halvleg skulle Slagelse kun bruge et par minutter til at udligne, og midt i halvlegen kom hjemmeholdet endda foran med 6-4, inden de smed den ventede DM-titel væk igen.

- Vi vidste godt, at det ikke var slut, da vi kom foran. Det er de her kampe aldrig, før hornet lyder. Jeg synes, vi var klar, men det er nogle småting, der ikke går vores vej. Det er svært at sætte ord på skuffelsen, når vi har været så overlegne i hele sæsonen, siger Stephan Hald Trzepacz fra Slagelse.

I grundspillet vandt de nu tidligere danske mestre alle otte kampe med en samlet målscore på 77-31, men lørdag aften var den statistik lige til skraldespanden.

- Det gør ondt at tabe - især når det er i en finale mod Sørbymagle, siger Stephan Hald Trzepacz.