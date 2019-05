Christian Sigsgaard har haft en flot sæson i USA, og blev for nylig kåret som årets spiller i gruppen af Big 12-skoler. Og nu kan den 22-årige sydsjællænder også kaldet sig amerikansk collegemester for hold. Foto: texassports.com

Historisk tennis-triumf i USA

Her blev det til en finalesejr over Wake Forest, og samtidig blev Christian Sigsgaard fra Næstved den første dansker til at vinde NCAA-mesterskabet for hold. I hvert fald i nyere tid.

Gennem årene har University of Texas vundet 54 college-mesterskaber i diverse sportsgrene, men det er aldrig lykkedes »The Longhorns« mandlige tennisspillere at slå sig helt til tops. Før søndag eftermiddag i Orlando.

