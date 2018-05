Mikkel Bruun har været en skrækindjagende angriber for mange hold, når han har spillet for Næstved, Rishøj, Nykøbing FC og som her barndomsklubben Herlufsholm. Men nu kan de for en tid slippe for at møde målmageren, så længe han er sygdomsramt. Foto: Mik Foto: Mik

Herlufsholms Bruun har fået sit livs chok

Sport SJ - 08. maj 2018 Af John Ringstrøm

Herlufsholm-spilleren Mikkel Bruun kommer ikke til at spille fodbold lige foreløbig. Han fik en blodprop i hjertet i sidste uge og blev kørt på Rigshospitalet.

Han er bare 28 år, og det er ikke helt normalt for så unge mennesker at få en blodprop, og lægerne har da også haft svært ved at finde ud af hvorfor.

- Det var ikke lige dét, jeg havde regnet med, da jeg måtte gå hjem fra træning onsdag aften, fortæller Mikkel Bruun, der også har fået konstateret et hul bag i hjertet, som skal opereres indenfor en overskuelig fremtid.

- Da jeg fik at vide, at det var en blodprop, gik det op for mig, at det var alvorligt. Jeg havde næsten ellers fortrudt, at jeg havde ringet til vagtlægen, for jeg er 28 år, træner fire gange om ugen, tager ikke stoffer, og er ikke engang festryger, da jeg ikke kan finde ud af at inhalere, siger Mikkel Bruun lidt galgenhumoristisk.

Han er på femte døgn indlagt på Slagelse Sygehus.

- Det var lige vildt nok. Det har været en voldsom omgang, og jeg skal jo stadig opereres for det hul i hjertet. Heldigvis får jeg ikke mén af det her og det kommer ikke til at gå ud over fodbolden. Når operationen er overstået, går der forhåbentlig ikke så lang tid, før jeg er klar igen, siger en trods alt fortrøstningsfuld Mikkel Bruun.