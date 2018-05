Se billedserie Herlufsholm besejrede Haslev med 2-0, og holdet er dermed godt på vej væk fra nedrykningsbekymringerne. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Herlufsholm viste skarphed mod Haslev

Sport SJ - 18. maj 2018 kl. 23:06 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en 2-0-sejr over Haslev fik Herlufsholm hentet tre vigtige point i bunden af sjællandsserien, som stadig er tæt efter Næstveds 2-1-sejr over Ishøj.

Fodbold kan være et mærkeligt spil. Det var kampen mellem Herlufsholm og Haslev et godt bevis på.

I de første 20 minutter af kampen, var der stort set dømt envejstrafik ned mod HG-målet, da et veloplagt Haslev-hold kom buldrende fra start, og det virkede kun som et spørgsmål om tid, før de store Haslev-chancer udmøntede sig i en scoring.

Så vendte kampen imidlertid på et splitsekund, da Herlufsholm efter et hjørnespark fik bolden over stregen efter et par forsøg. Det var dog en situation, som fik Haslev-træner Thomas Mattsson op i det røde felt.

- Jeg mener klart, at der bliver begået frispark mod vores målmand Lauritz Kastrup. Det har jo intet med fodbold at gøre, at man masser tre mand ind omkring vores keeper og så får lov til at skubbe ham ind i målet, siger Thomas Mattsson, der dog ikke kunne ændre på det faktum, at man var bagud.

Det var svært at se, hvem der helt nøjagtigt scorede, men Benjamin Jensen, mener, at det var ham, der skal noteres for målet, da han snittede den ind over stregen.

Scoringen bevirkede, at det nu var hjemmeholdet, der var oven på, mens Haslev nu havde problemer med at skabe de chancer, som var kommet så let i indledningen.

Nu var det i stedet HG, der kom frem til chancer. Særligt Oliver Jørgensen var en dyr mand at have løbende rundt i front, for han burde have scoret på i hvert fald en af to kæmpe chancer, som han kom frem til.

Efter pausen gik det helt i sort for Haslev, der ikke formåede at producere bare en enkelt chance, der kunne true HG-målet.

I stedet var det meget naturligt, at Herlufsholms offensive esser Gustav Mansø og Oliver Jørgensen trådte i karakter. Med et kvarter tilbage af kampen slog HG kontra, og denne gang var det Oliver Jørgensen, der spillede Gustav Mansø fri, og her svigtede banens bedste spiller ikke.

Med 2-0-føringen var kampen reelt lukket, og da kampens sidste fløjt lød kunne HG-spillerne glæde sig til den kolde sejrs-øl, mens Haslev-spillerne lige skulle snakke kampen igennem.