Hemmingsen ser frem til foråret

Sport SJ - 29. november 2017 kl. 05:30 Af John Ringstrøm

Cheftræner for Næstveds 2. divisionshold i fodbold, Michael Hemmingsen, ser med spænding frem til forårets oprykningsspil, hvor sydsjællænderne lægger ud hjemme mod Avarta 18. marts.

Derefter venter Ringkøbing ude og Kolding IF hjemme.

- Det er fint at starte hjemme. Det giver os i hvert fald en god mulighed for en god start. Men måske er vi klogere bagefter, mener træneren, der naturligvis har gjort sig mange tanker om det kommende, intense halvår med 16 kampe, der for Næstveds vedkommende starter 18. marts og slutter 9. juni med en hjemmekamp mod Marienlyst.

- Jeg glæder mig helt vildt meget. Vi har jo selv bragt os i en god position, og jeg mener, vi kan slå alle. Det er altid vigtigt at have den fornemmelse og den tror jeg også, spillerne har, mener træneren, som kommer til at stå overfor sin lillebror, Marienlyst-træner Carsten, to gange.

- Det bliver sjovt. Der kommer jo nok en del af familien og kigger. Vi har ikke snakket så meget om de møder endnu, men det må jo være sådan, at storebror har ret til at vinde den duel, lyder det med et grin fra Næstved-træneren.