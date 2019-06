Et af flere højdepunkter for Michael Hemmingsen var, da han sidste år stod i spidsen for det Næstved-hold, der sikrede sig oprykning til 1. division. Det kastede naturligvis en lufttur af sig. Foto: Thomas Olsen

Hemmingsen havde ikke set fyring komme

- Jeg fik beskeden af »Gaxe« i fredags, at jeg var fyret. Det er aldrig rart, at det skal ende på den måde, men jeg forholder mig bare til, at det nu er situationen, siger Michael Hemmingsen.

Resultaterne taler egentlig for sig selv. Michael Hemmingsen har været en ubetinget succes som Næstved-træner. Derfor kom det også som et chok for mange - ikke mindst ham selv - da det stod klart, at han nu er forhenværende Næstved-træner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her