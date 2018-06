Hemmingsen fortsætter i Næstved

- Det er en klar fordel, at vi kan fortsætte med Hemmingsen og det set-up, som klubben og spillerne kender og er trygge ved. Han har også vist, at han kan skabe resultater i 1. division, så det er vi rigtig glade for, siger klubejer, Peter Birk Pedersen.

- Det har været et fantastisk dejligt år, og jeg er glad for at være her. Så det er en fin løsning, og jeg er sikker på, at vi kan flytte det endnu mere, siger cheftræneren, der kun har syv uger til sæsonpremieren.