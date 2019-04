Michael Hemmingsen var træt af den sene Viborg-udligning, men midt i skuffelsen var der format nok til at se nøgternt på kampens gang.

Hemmingsen: Resultat var fair nok

Sport SJ - 21. april 2019 kl. 20:55 Af Simon Ydesen

Næstved-træner Michael Hemmingsen kunne godt anerkende, at Viborgs udligning ikke var ufortjent, selvom den faldt på det værst tænkelige tidspunkt for Næstved, da Jeppe Grønning udlignede til 1-1 med under et halvt minut tilbage af tillægstiden.

- Det var fair nok, at kampen endte uafgjort. Der var jo tryk på os, men vi fik skiftet ud, så vi kunne modstå det langt hen ad vejen, men vi får ikke de perioder på bolden i anden halvleg, der kunne have hjulpet os til ikke at blive trykket langt tilbage, siger Michael Hemmingsen.

- Der er mange halve og hele chancer i kampen, og meget af det bliver også tilfældigheder inde i feltet, så det er fair nok, men det er bare ærgerligt, at de fik scoret så sent i kampen.

Næstved-træneren havde gerne set, at sydsjællænderne havde fået nogle periode med bedre greb om spillet i anden halvleg.

- Vi stod jo lavt, så vi havde brug for perioder, hvor vi kom lidt på bolden. De kom bare ikke for alvor i anden halvleg. Viborg kunne ikke komme rundt om os, så den del lykkedes vi fint med. Men helt at holde Viborg fra indlæg kunne vi ikke, selvom vi stort set lykkedes med den del af spillet, som vi gerne ville. I det hele taget var der jo mange dele, som vi lykkedes fint med, siger Michael Hemmingsen, der også var lige ved at få succes med en indskiftning af Mathias Andersen, der var tæt på at komme ind og afgøre kampen til Næstveds fordel.

- Vi fik Mathias Andersen ind, og han var tæt på at lave noget af det uventede, som vi netop håbede på ved at sende ham på banen. Igen var det tilfældigheder, der gjorde sig gældende her, siger Michael Hemmingsen.

I den sidste ende understreger Næstved-træneren, at de to »tabte« point i Viborg ikke må overskygge det faktum, at Næstved samlet set spillede en godkendt kamp.

- Vi skal huske, at 1-1 isoleret set ikke er noget dårligt resultat i Viborg. Det gør naturligvis bare ondt, at de scorede så sent, men indsatsen var stadig god, siger Michael Hemmingsen.

Han skal lynhurtigt have rettet fokus til hos sine spillere, da der allerede onsdag venter en ny kamp. Den udsatte hjemmekamp mod Fremad Amager. Hvis Næstved vinder den, vil der være tre hold i toppen af 1. division på 47 point. Viborg, Silkeborg og Næstved.