Peter Haslund har på få uger vist sit store potentiale hos sit nye hold Riwal CeramicSpeed. Foto: Riwal CeramicSpeed Cycling Team

Haslunds imponerende indledning

Sport SJ - 25. marts 2018 kl. 21:08 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Peter Haslund har fået en fremragende indledning på sin tid som seniorrytter. Cykelryttertalentet fra Næstved har allerede vist sig godt frem hos sit nye team Riwal CeramicSpeed, der i de forgangne sæsoner har haft stor succes med at skabe resultater med førsteårsseniorer som de tidligere Team Python-talenter Andreas Stobro og Andreas Kron. Nu ser det ud til, at det kan blive alle gode gange tre med Peter Haslund.

I den forgangne weekend var han en tur i grænselandet for at køre to cykelløb. Lørdag gjaldt det Rund um Ascheffel i Tyskland.

Her endte Peter Haslund i det afgørende udbrud sammen med blandt andet holdkammeraten Chris Anker Sørensen. Fra det udbrud formåede Peter Haslund at komme af sted sammen med Jonas Vingegaard fra Team ColoQuick. Det endte i en direkte spurtduel om sejren, og her var Vingegaard lige et pedaltråd bedre end Peter Haslund.

- Jeg kom til at sidde forrest i spurten, og det blev nok afgørende for, at jeg ikke vandt. Jeg troede ellers umiddelbart, at jeg var stærk nok til at vinde den, selvom jeg var brugt, siger Peter Haslund.

- Umiddelbart er jeg godt tilfreds med at blive nummer to i sådan et løb, men jeg ville da gerne have vundet, siger Peter Haslund, der kom på podiet sammen med Chris Anker Sørensen, som blev nummer tre.

Det var med andre ord et godt resultat for Riwal CeramicSpeed, men det var ikke nok til en god flaske rødvin til aftensmaden på holdets hotel.

- VI fik dog et plaster på såret, fordi hotelpersonalet ville have et billede sammen med Chris Anker. Til gengæld fik vi en rigtig god dessert, så det var slet ikke så tosset, siger Peter Haslund.

Med en kraftpræstation i benene fra lørdagens løb var der afdæmpede forventninger til søndagens løb i Rødekro, men det endte igen med en finalespurt for Peter Haslund.

- Jeg kom med i det første udbrud, men det endte med at blive hentet, og det var nok meget godt, fordi der var langt til mål. I stedet endte jeg med at køre op til et nyt udbrud sammen med Julius Johansen, Chris Anker Sørensen og et par andre, siger Peter Haslund.

Igen endte Peter Haslund med at være med helt fremme i afslutningen.

- Chris Anker Sørensen kørte kontra og var tæt på at vinde, men han blev hentet kort før målstregen, og så var der spurt, hvor jeg blev nummer tre. Igen må jeg sige, at jeg kunne have vundet, hvis jeg havde timet det bedre, siger Peter Haslund, der dog er meget tilfreds med hele to podieplacering på en enkelt weekend.

- Det har virkelig været en kanon weekend. Jeg kan mærke, at det passer mig fint at køre de lidt længere distancer, for jeg er som udgangspunkt ret holdbar, så det kommer nok mere til sin ret nu, siger Peter Haslund.