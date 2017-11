Steen Hansen stopper som træner for Herlufsholms 1. divisionskvinder, fordi han ikke, at den nødvendige opbakning er på plads. Foto: Simon Ydesen

Hansen stopper i HG

Sport SJ - 19. november 2017 kl. 22:20 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter to år som cheftræner for Herlufsholm Fodbolds 1. divisions kvindehold har Steen Hansen valgt at trække sig med udgangen af sæsonen. Forklaringen lyder på divergens mellem klubbens sportslige ambitioner og cheftrænerens ditto.

- Jeg føler ikke længere, at klubben kan tilvejebringe den opbakning og har de kompetencer, som er nødvendige for at udvikle et elitehold, lyder det fra Steen Hansen.

Hermed henviser han til klubbens målsætning om at spille i 3F-ligaen i 2020. Steen Hansen peger på, at det vil kræve et opgør i klubben at nå målsætningen, så både klubbens ledelse og administration arbejder proaktivt for at indfri det potentiale, der ligger i spillerstaben.

- Det har været en kæmpe arbejdsopgave at sikre det setup, der er nødvendigt for at facilitere et elitehold bestående af dygtige og ambitiøse spillere, uddyber Steen Hansen.

- Klubben er gennem de seneste år gået fra at være breddeklub til eliteklub, og det er helt klart en del af udfordringen. At skabe en elitekultur kræver et helt andet mindset, hvor alle - såvel spillere som baglandet - forstår, at man som træner til enhver tid sætter det stærkeste hold, forklarer Steen Hansen.

Herlufsholms fodboldformand Lars Hoppe Søe, der er radikal spidskandidat til tirsdagens kommunalvalg, har med Steen Hansens opsigelse fået noget ekstra at tænke over.

- Jeg kan ikke helt genkende Steens udlægning af manglende kompetencer i forhold til at udvikle et elitehold. Vi har et ungt hold, der oser af gejst og klubhjerte. Spillerne udvikler sig løbende, og det samme vil klubben gøre. Vi har stadig vores ambition om at komme i 3F-ligaen i løbet af tre år, men vi skal lige sætte os ned og finde ud af, hvordan vi nu kommer videre, siger Lars Hoppe Søe, der er ked, af, at Steen Hansens farvel.

- Steen har brugt rigtig mange år og har været drivkraften i udviklingen af et elitemiljø, så han skal have alt den kredit han overhovedet kan få og stor ros for sit arbejde, siger Lars Hoppe Søe.

Steen Hansen fik en sejr i afskedsgave, da HG-kvinderne vandt 3-1 over Østerbro og dermed sluttede på en tredjeplads, der er et historisk godt resultat.