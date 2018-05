Hansen og Buller bag Haslev-sejr

Haslev tog et stort skridt mod overlevelse i sjællandsserien, da man besejrede Greves divisionsreserver med 5-3. Dermed er Haslev noteret for 22 point, mens Greve forbliver på 15 point - samme antal som LUIF og Næstved, der ligger på hver sin side af nedrykningsstregen og Greve.

Periodevis så det lovende ud for Greve, men det er svært at vinde en kamp, når man lader modstanderen score fem gange. Det første af Haslevs fem mål blev sat ind af Bertram Stenkløv, men det slog ikke Greve ud af kurs. Faktisk virkede føringen til at lulle Haslev lidt i søvn i varmen. Det udnyttede Mathias Tagø Pedersen til at udligne direkte på et frispark inden pausen, og kort efter sidebyttet var han atter på pletten, da bragte Greve foran med 2-1.